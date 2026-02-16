Soy un chivo expiatorio: coronel Julie Ruiz contraataca tras ser relacionada con ‘Papá Pitufo’

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

En entrevista con la Unidad Investigativa de Caracol Radio y 6AM W, la exjefe de Contrainteligencia de la Policía, coronel (r) Julie Ruiz, quien ha resultado salpicada por el escándalo de nexos de esa institución con Diego Marín Buitrago ‘Papá Pitufo’, negó tajantemente cualquier tipo de relación con ese entramado.

En su defensa, afirmó que su retiro de la Policía está relacionado con “personas de la institución” que están interesadas en que funcionarios de Contrainteligencia “fueran apartados de la institución y los otros cargos que ellos tenían” para que las investigaciones no avanzaran.

Sobre la famosa reunión de octubre de 2023 en el Ministerio de Defensa, por la que se le ha vinculado con filtraciones de información al ‘Pitufo’, negó esos hechos y afirmó que desde hace varios meses atrás conocía de esa investigación y se venía trabajando conjuntamente. Por lo anterior, según su versión, no había ninguna novedad en esa reunión y no hubo filtración alguna.

“El objetivo de esa reunión no era colocar los avances ni poner en conocimiento esa situación. El objetivo de ella eran unas medidas de seguridad y decisiones administrativas” expresó la coronel (r).

Además agregó: “Diego Marín no se va o bueno, lo único que está registrado es que regresa y se devuelve nuevamente a España, eso indica que no se escapó, o cómo saltó nuestros procesos de migración” dijo la coronel (r) Ruiz.

Frente a las acusaciones sobre su relacionamiento con el mayor (r) Peter Nocua quien ha sido señalado como un presunto miembro de la estructura de alias “Papá Pitufo” negó haber tenido relación frecuente con el mayor Nocua.

Eso sí, la coronel (r) se abstuvo de responder si fue ella o no quien citó una prueba de polígrafo dirigida al mayor (r) Nocua para corroborar la información que lo vinculaba con alias ‘Papá Pitufo’.

“La pregunta es clara y en eso ustedes tienen toda la razón, el problema es que se habla de unas fechas y ahí es donde tendría que darles detalles de un tema que no se los podría comentar” sentenció.

Adicionalmente aseguró que ya se sometió a la prueba de polígrafo para que se descartara si ella le filtró información o no a ‘Papá Pitufo’.