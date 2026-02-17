Juez suspendió traslado al Cauca de coronel de Policía que denunció amenazas tras caso ‘Papá Pitufo’

Caracol Radio conoció en primicia que un juez ordenó suspender el traslado al Cauca y el retiro del servicio activo del coronel de la Policía Sergio Alberto Peñaranda.

El oficial de inteligencia aseguró que está siendo amenazado tras las investigaciones que adelantó contra Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’.

Un juez administrativo de Bogotá amparó los derechos fundamentales a la vida, seguridad personal y unidad familiar del oficial y ordenó frenar de manera inmediata las decisiones adoptadas por la Policía Nacional mientras se define su situación de seguridad.

En el fallo, el Juzgado 35 Administrativo ordenó “suspender los efectos jurídicos” de la resolución que disponía su traslado al corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), así como de la resolución que lo llamaba a calificar servicios para su eventual retiro. La medida se mantendrá “hasta tanto se defina el tema de la seguridad personal por riesgo extraordinario invocado” por el oficial.

El despacho judicial consideró que se deben proteger sus derechos fundamentales ante el escenario de amenazas denunciadas. Según el expediente, el coronel advirtió que su traslado a una zona de alta confrontación armada y su eventual salida de la institución lo dejaban en mayor vulnerabilidad frente a riesgos contra su vida y la de su familia.

Además, el juez ordenó a la Policía Nacional que, en un plazo máximo de 30 días, concluya el análisis de seguridad del oficial y le comunique los resultados, y que en 48 horas le entregue la documentación relacionada con la decisión de retiro para que ejerza su defensa.

