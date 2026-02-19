Defensa de Diego Marín, ‘Papá Pitufo’, reconoce al menos cuatro reuniones con exdirector de DNI

El Reporte Coronell reveló este miércoles 18 de febrero dos reuniones que sostuvo el abogado Luis Felipe Ramírez con Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuesta delegación de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y señalado de ser el “zar del contrabando” en Colombia.

Conforme a lo revelado por el reconocido periodista Daniel Coronell, esos encuentros se produjeron el 25 de febrero y el 6 de marzo de 2025 en las instalaciones de la DNI y habrían conversado de varios temas sensibles, incluido, presuntamente, el prófugo Carlos Ramón González.

Tras la publicación, 6AM W conversó con el abogado Ramírez, pero también con Jhon Villamil, quien lidera la defensa de Marín Buitrago. Ambos confirmaron que, en efecto, ocurrieron las dos reuniones y revelaron la existencia de al menos dos encuentros más.

La versión de los abogados de Marín sobre las reuniones

Frente a lo sucedido en esas conversaciones, Ramírez aclaró que no asistió en calidad de “emisario”, como señala el informe, sino como apoderado de Diego Marín Buitrago y tras ser contactado por la DNI. Conforme a esta versión, en las primeras dos citas sólo estuvieron Lemus y Ramírez y a dos posteriores asistió una persona más: John Villamil.

El tercer encuentro ocurrió el 8 de abril de 2025, es decir casi un mes después, del segundo. Tras ser citados a la entidad, ambos llegaron a las instalaciones, en la carrera 16A # 30-17, pasaron todos los filtros de seguridad, se registraron con sus cédulas y entregaron todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares, por lo cual sugieren que la grabación anunciada fue hecha por algún integrante de la entidad.

Sobre los temas, los abogados señalan que el tema central de todas las conversaciones tenía que ver con el interés del gobierno colombiano en que el supuesto zar del contrabando regresara a Colombia desde Portugal, en un momento en el que parecía inminente su extradición, frente a lo cual la defensa afirmó que su cliente necesitaba garantías y pedía que su seguridad no quedara en manos de la Policía Nacional, teniendo en cuenta la tensión que hay con integrantes de esa institución, que han sido seriamente comprometidos en conductas relacionadas con un favorecimiento al contrabando.

Asimismo, ambos negaron haber hablado de Carlos Ramón González y de una funcionaria de UIAF de nombre “Liliana”. Sobre el desenlace de esos acercamientos, los juristas manifestaron que no hubo respuesta a las solicitudes y, además, la situación de Diego Marín cambió semanas después, cuando fue dejado en libertad en Portugal.

Hoy espera que ese país defina una solicitud de asilo que podría cambiar sustancialmente su situación y facilitaría que, bajo ese estatus, termine rompiendo el silencio que ha guardado hasta ahora frente a uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a la Policía Nacional y a la política colombiana.