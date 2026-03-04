Fluminense oficializa a Julián Millán: “Nuevo refuerzo del Tricolor hasta 2029”

Ya es oficial. Fluminense confirmó la incorporación del defensor colombiano Julián Millán como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El club carioca hizo el anuncio a través de sus redes sociales y presentó al zaguero en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, donde superó los exámenes médicos y firmó contrato permanente hasta finales de 2029.

Millán, de 27 años, llega procedente de Club Nacional de Football, tras una destacada etapa en el fútbol uruguayo que terminó de impulsar su nombre en el radar internacional. La operación se habría cerrado por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, más bonos adicionales por objetivos.

El defensor, zurdo y con 1,90 metros de estatura, vestirá la camiseta número 29 en su nueva etapa en el fútbol brasileño. En su presentación, el club destacó su experiencia y proyección, considerándolo uno de los zagueros más sólidos del continente en la actualidad.

Su carrera comenzó en el Internacional de Palmira (Cortuluá), y posteriormente pasó por Patriotas Boyacá y Llaneros antes de consolidarse en Independiente Santa Fe en 2023. En el conjunto bogotano mostró regularidad y liderazgo defensivo, lo que le abrió la puerta para dar el salto al exterior.

En Nacional terminó de confirmar su evolución futbolística, convirtiéndose en pieza clave del equipo y despertando el interés de clubes del Brasileirao. Ahora, con su llegada al fútbol brasileño, Millán asume el reto de competir en una de las ligas más exigentes del continente y fortalecer la defensa del Tricolor en sus objetivos locales e internacionales.

Además, su presente en ascenso lo mantiene como uno de los nombres que siguen de cerca en la órbita de la Selección Colombia, pensando en futuros llamados y grandes torneos.