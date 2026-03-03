“Uno trabaja día a día para pelear un puesto”: el mensaje de Enamorado pensando en el Mundial

José Enamorado vive un momento especial en Brasil. Tras su reciente gol en el clásico ante Internacional, el extremo colombiano dialogó en El VBAR de Caracol Radio y se mostró agradecido por su presente. “Gracias a Dios pudimos marcar de una linda manera, se nos dio todo y logramos sacar un buen resultado que nos deja muy bien para el próximo partido” , expresó sobre su anotación con Grêmio.

Le interesa: Filipe Luis fue destituido del Flamengo, tres meses después de haber ganado la Copa Libertadores

El barranquillero reconoció que la adaptación no ha sido sencilla, pero aseguró que se siente respaldado. “Estoy contento, estoy feliz por el recibimiento que he tenido, porque día a día siempre han estado pendientes de mí y de mi familia. Eso es muy importante a la hora de cambiar aires, cambiar cultura y cambiar todo”.

Sobre los retos fuera y dentro del campo, explicó que el principal obstáculo ha sido el cambio integral que implica salir del país: “El cambio de idioma, de costumbre, nueva cultura, nuevos compañeros, diferentes entrenamientos… pero uno sabe que como futbolista tiene que adaptarse rápidamente y ponerse a disposición del equipo”.

También lea: Julio Comesaña sobre Teófilo Gutiérrez: “Teo no quiere enseñar, él quiere pelear... Le encanta eso”

En cuanto a lo que le exige el cuerpo técnico, Enamorado fue claro: “Me piden que sea el mismo jugador alegre, que disfrute mi juego, que siempre vaya al ataque por la banda y que tenga sacrificio a la hora de ayudar al equipo”.

También respondió a las críticas que en Colombia lo señalaban por supuestamente fingir faltas en el área. “Cuando tú me hablas de fingir, yo no sé… a mí me pitaron una cantidad de penaltis y todos fueron por falta. No es culpa mía que los defensas vayan al bulto y no a la pelota” , afirmó. Y añadió: “Cuando a uno le meten una patada dentro del área, eso es penalti”.

Lea aquí: Jorge Carrascal brilla con dos asistencias en histórica goleada de Flamengo en el Campeonato Carioca

Sobre la diferencia entre ligas, fue contundente: “La diferencia sí es muy grande. Los equipos de acá tienen jugadores muy buenos, muchos con recorrido en Europa. Invierten muchísimo más y es una liga muy competitiva”. Incluso comparó los premios económicos: “El campeón de Brasil se lleva un premio muchísimo más grande que el de Colombia”.

A 100 días del Mundial, el extremo no oculta su ilusión con la Selección Colombia. “Uno trabaja día a día para eso. Es un sueño poder representar la camiseta de su país. He venido trabajando tranquilo, humildemente, y ya lo demás lo dejo en manos de Dios”.

Le interesa: Faltan 100 días para el Mundial: Los 10 datos claves de la Copa del Mundo

En medio de la nostalgia por su salida del Junior, confesó: “Extraño la mayoría de cosas. Soy de Barranquilla, soy hincha de Junior, y fue un poco de nostalgia irme, pero sabíamos que era el momento de dar el paso hacia adelante”.

Finalmente, destacó la influencia de Alfredo Arias en su carrera: “Fue el técnico que me abrió las puertas en el fútbol profesional en la A. Siempre me dio ese voto de confianza y yo supe aprovecharlo”.

Enamorado atraviesa una etapa de crecimiento en Brasil, con la mira puesta en seguir brillando en Grêmio y, por qué no, cumplir el sueño mundialista con Colombia.