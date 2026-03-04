Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana: ¿Cómo y dónde ver el encuentro?

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en una edición más del clásico más importante del país. Esta vez, no por la Liga colombiana sino en la fase preliminar de la Copa Sudamericana en donde solo uno podrá clasificar al torneo continental.

Toda la atención se centra en la definición entre dos de los equipos más importantes de Colombia porque el partido tiene una connotación especial. No solo porque este enfrentamiento está cargado de historia y polémica sino porque la lleve será a un solo partido.

Por el lado de Atlético Nacional hay tranquilidad pues el equipo dirigido por Diego Arias recuperará al defensor central William Tesillo que logró recuperarse para el crucial encuentro. También tendrá a su nueva incorporación, el Chicho Arango, a Alfredo Morelos y a Juan Manuel Rengifo, las principales figuras.

Por el lado de Millonarios también hay noticias, pues los dirigidos por Fabián Bustos recuperaron a Falcao que podría tener minutos. El legendario delantero ya ha marcado dos veces en el Atanasio Girardot. El otro atacante del equipo bogotano, Rodrigo Contreras, también estará presente.

¿Dónde, cuándo y a qué hora se jugará Nacional vs. Millonarios?

El partido entre Nacional y Millonarios se jugará este miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche.

¿En dónde ver el partido Nacional vs. Millonarios?

El compromiso se podrá ver por televisión en el canal ESPN que tendrá la transmisión exclusiva. También lo podrá seguir en el minuto a minuto en caracol.com.co y en la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Formaciones probables

Atlético Nacional

David Ospina; Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Chicho Arango y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias.

Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

DT: Fabián Bustos.