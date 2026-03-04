Luis Suárez lidera triunfo clave del Sporting ante el Porto con gol decisivo

Luis Javier Suárez volvió a ser determinante para Sporting CP en un encuentro crucial frente a Porto, al anotar el gol que selló el triunfo en la primera fase de la Copa de Portugal. El colombiano transformó un penal al 62’ que marcó la diferencia en el marcador y puso a su equipo en posición favorable de cara a la vuelta del clásico lisboeta.

El gol llegó tras una falta dentro del área que el árbitro señaló como penalti, decisión que fue celebrada por los hinchas y jugadores del Sporting. Suárez no falló desde los doce pasos, enviando el balón con precisión más allá del alcance del portero rival.

En un partido marcado por el equilibrio y pocas ocasiones claras, el tanto del atacante cafetero significó un premio al esfuerzo colectivo. A lo largo del encuentro, Suárez mostró movilidad, lectura de juego y estuvo siempre atento en áreas de peligro, provocando que la defensa del Porto se mantuviera en alerta constante.

Con este resultado, el Sporting se lleva una ventaja mínima pero valiosa para la vuelta, en la que el Porto deberá buscar la remontada. El gol de Suárez no solo encendió la ilusión de los aficionados verdiblancos, sino que reafirma su papel como uno de los goleadores más consistentes en la temporada portuguesa.

El buen momento de Luis Javier Suárez también empieza a tocar la puerta de la Selección Colombia. Con su regularidad goleadora en Portugal y su protagonismo en partidos de alta exigencia, el delantero se perfila como una alternativa real en el frente de ataque del combinado nacional, que busca variantes ofensivas de cara a los próximos compromisos internacionales.