Procurador Eljach respondió a presidente Petro por mensaje en X sobre elecciones

Un fuerte pronunciamiento hizo el procurador frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, a través de la red social X, sobre posibles irregularidades en las próximas elecciones.

“Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho, no debería pronunciarse”, escribió el presidente Petro.

Ante lo anterior, el jefe del Ministerio Público aseguró que la entidad actúa con independencia y rigor en las regiones y pidió respeto por la honra y la competencia de la Procuraduría.

“¿Qué es lo que está pasando en las regiones? Si encontramos algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que yo diga que está bien, decimos que está bien. Pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, ni el presidente que sea”, afirmó el procurador.

El funcionario agregó que, aunque fue postulado por el hoy mandatario, ello no interfiere en sus funciones: “Él fue el que me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetar la competencia del Ministerio Público. Nadie puede arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena”.

Asimismo, cuestionó el mensaje publicado en la red social X: “Quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento, porque se le ha cuestionado mucho; incluso se le han pedido exámenes de toxicología”dijo.

El jefe del Ministerio Público participó en un conversatorio sobre la paz electoral en la Universidad de Cartagena.