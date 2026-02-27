125 familias están desplazadas de tres veredas de Segovia

Segovia- Antioquia

Con el paso de las horas ha aumentado el número de personas desplazadas por la violencia en zona rural del municipio de Segovia en el nordeste de Antioquia. Recordemos que el pasado miércoles fueron asesinadas tres personas integrantes de una misma familia por un explosivo lanzado desde un dron, al parecer y es materia de investigación lanzado por las disidencias del frente 4.

Según el censo actualizado a este viernes, se han registrado 270 personas desplazadas: 30 familias de la vereda Jagua y de El Pescado, 25 familias que llegaron a la vereda Arenales, donde están recibiendo apoyo. También se reporta un desplazamiento interno de 70 familias que salieron de las fincas hacia el caserío de Arenales. Datos conocidos tras la reunión de justicia Transicional.

Caracol Radio ha conocido que la comunidad ha estado apoyando a los desplazados, pero que los alientos ya están escaseando , por lo que requieren apoyo de las autoridades para atender a las 270 personas víctimas de la violencia.

Recordemos que el ejército ya desplegó más de 100 uniformados en la zona para recuperar la seguridad del territorio donde se enfrentan la guerrilla y el Clan del Golfo y permitir que los campesinos regresen a sus casas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó que el Ejército no haya llegado a la zona en conflicto a proteger a las comunidades.

“¿Cómo es que el ejército no ha llegado? Es que cuando acontece una situación como esta que está tomando, que infortunadamente tomó lugar, donde mueren tres personas y hay una herida, ¿cómo es que el ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es que tome cinco días ni tres; tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, los aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio”.