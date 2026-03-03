Gobernador exige a las autoridades intervención urgente en el Nordeste por extorsiones y homicidios

Vegachí, Antioquia

El municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, fue el punto más crítico del Consejo de Seguridad encabezado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien lanzó un llamado urgente a las autoridades para frenar las extorsiones y acelerar el esclarecimiento de muertes violentas en la subregión.

El mandatario advirtió que en Vegachí —municipio con dinámica minera y comercial clave en el Nordeste— se han registrado denuncias graves de presiones económicas contra comerciantes y habitantes, situación que, dijo, debe ser enfrentada con una respuesta contundente del Estado.

“Aquí registramos una situación que nos debe ocupar a todos. Unas denuncias de extorsión grandes, en especial en el municipio de Vegachí, tienen que ser materia de actuación contundente por parte de las autoridades. No se deberían ir de aquí hasta tanto se resuelva esa situación”, afirmó.

Aunque mencionó la necesidad de intervención de los grupos especializados contra la extorsión, el mensaje central estuvo dirigido a la Fuerza Pública en general, para mantener presencia sostenida en el territorio hasta neutralizar las estructuras criminales que estarían afectando la economía local.

12 muertes que deben ser esclarecidas

El gobernador también reveló que hay 12 muertes adicionales que deben ser esclarecidas en la subregión, lo que amplía la preocupación más allá del delito de extorsión y pone el foco en la violencia homicida.

En ese punto, hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que intensifique las investigaciones y avance en resultados judiciales concretos.

“Tan grave como la ocurrencia de las muertes es que no pase cosa alguna desde el punto de vista de la disuasión judicial”, señaló, al advertir que la falta de consecuencias penales debilita la capacidad del Estado para reducir la violencia.

El mandatario insistió en que el esclarecimiento de los homicidios es clave para restablecer la confianza ciudadana y fortalecer el efecto disuasivo de la justicia.

Recompensas vigentes

Durante la reunión también reiteró que la Gobernación mantiene recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Leíto’, del frente 36; alias ‘Diego’, del grupo autodenominado Los Libertadores; y alias ‘Emerson’, señalado de extorsionar a comerciantes en esta zona del departamento.

Sin embargo, el énfasis del encuentro estuvo en la necesidad de una intervención integral y sostenida en Vegachí y el Nordeste antioqueño, donde las autoridades buscan contener la presión criminal y esclarecer los hechos violentos recientes.