INVÍAS habilitó el paso en la autopista Medellín-Bogotá luego de remover el derrumbe
La vía estaba bloqueada a la altura del municipio de San Luis por un deslizamiento de tierra que afectó la movilidad durante casi siete días.
San Liuis - Antioquia
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) reportó que desde las 2 p.m. de este martes 3 de marzo habilitó la autopista Medellín-Bogotá en el 57+500 a la altura del municipio de San Luis en el Oriente de Antioquia en el corredor Santurio-Caño Alegre.
La entidad manifestó que de manera inicial la movilidad será con tránsito controlado con intervalos de 15 minutos por cada sentido, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. de cada día, hasta que las condiciones climáticas lo permitan.
INVIAS recalcó que esta apertura de la vía se hizo luego de un análisis técnico en el talud y tras analizar que esta situación no representaba un riesgo para los usuarios de la vía.
La entidad trabajó intensamente durante casi siete días para remover alrededor de 60 mil metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña y que bloquearon el paso de este importante corredor vial desde el pasado 22 de febrero y que afectó una casa, arrastró un carro y dejó lesionado al conductor.