INVÍAS habilitó el paso en la autopista Medellín-Bogotá luego de remover el derrumbe

San Liuis - Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) reportó que desde las 2 p.m. de este martes 3 de marzo habilitó la autopista Medellín-Bogotá en el 57+500 a la altura del municipio de San Luis en el Oriente de Antioquia en el corredor Santurio-Caño Alegre.

La entidad manifestó que de manera inicial la movilidad será con tránsito controlado con intervalos de 15 minutos por cada sentido, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. de cada día, hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

INVIAS recalcó que esta apertura de la vía se hizo luego de un análisis técnico en el talud y tras analizar que esta situación no representaba un riesgo para los usuarios de la vía.