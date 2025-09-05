Cada 24 minutos le interponen una tutela a Savia Salud

Medellín, Antioquia

En promedio, cada 24 minutos un usuario de la EPS Savia Salud en Antioquia debe interponer una tutela para acceder a servicios de salud. Así lo evidencian cifras obtenidas por Caracol Radio a través de derecho de petición, correspondientes al primer semestre de 2025, periodo en el cual se radicaron más de 10.000 tutelas.

La razón principal de estas acciones judiciales es la falta de acceso a citas con especialistas. Entre enero y junio se interpusieron 3.791 tutelas específicamente para acceder a este tipo de consulta, es decir, una cada hora. Usuarios de la EPS manifestaron que permanecen horas intentando obtener una cita por vía telefónica, sin éxito.

Medicamentos de alto costo, otro dolor de cabeza

El segundo gran foco de judicialización está relacionado con el acceso a medicamentos. Durante el mismo periodo, 1.527 afiliados tuvieron que acudir a la justicia para que se les garantizaran los tratamientos formulados. Esto representa una tutela cada 3 horas, muchas veces asociadas a medicamentos de alto costo o tratamientos continuos que no pueden ser suspendidos.

Los pacientes denunciaron que las fórmulas médicas les son entregadas de forma incompleta, lo que los obliga a comprar medicamentos por su cuenta para no interrumpir sus terapias, incurriendo en altos costos económicos.

Lea también: Miguel Quintero Calle y su cercanía con el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez

Lea también: Comunidades de Ituango exigieron a los actores armados que cesen los ataques contra los campesinos

Procedimientos médicos también requieren tutela

Además de las tutelas por especialistas y medicamentos, se registraron 1.352 tutelas por procedimientos médicos, también equivalentes a una cada 3 horas. Estas acciones legales reflejan un sistema en el que, incluso luego de obtener una orden médica, los pacientes deben acudir nuevamente a los jueces para lograr su cumplimiento.

A esto se suman más de 31.000 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) radicadas por los usuarios de Savia Salud entre enero y junio, lo que equivale a una cada 8 minutos. Estas cifras contradicen la expectativa de mejora que generó la intervención administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud hace dos años.

Panorama financiero: más de un billón en pasivos

A corte de abril de 2025, Savia Salud reportaba pasivos por 1.25 billones de pesos, con un crecimiento de 300 mil millones en solo un año. De esa cifra, 479 mil millones corresponden a pasivos corrientes, principalmente con hospitales públicos del departamento.

Entre los principales acreedores figuran: