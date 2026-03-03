Radican debate de control político por inseguridad en Barranquilla

Ante el aumento de homicidios, extorsiones y hechos violentos en la ciudad, el concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, radicó ante el Concejo Distrital una proposición para citar a debate de control a funcionarios de la Alcaldía, como el secretario de Gobierno y el jefe de la Oficina para la Seguridad, así como de la Policía Metropolitana.

El cabildante aseguró que la situación “pide a gritos” una intervención inmediata y acciones concretas frente a la ola de criminalidad que golpea no solo a la capital del Atlántico, sino también a su área metropolitana.

No hay respuesta sobre estos crímenes

“Que además de la discusión, se planteen acciones concretas y reales frente al tema de inseguridad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Hoy no solamente estamos hablando de casos aislados, sino también de momentos de zozobra, de pánico, homicidios, de extorsión que siguen golpeando a los barranquilleros, que siguen golpeando a los más vulnerables, donde además estamos evidenciando temas muy críticos, sobre todo relacionados con mujeres”, dijo Castillo.

El concejal recordó que son ya más de nueve mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico, Barranquilla y su área metropolitana y que “no hay respuesta sobre el paradero de estos crímenes”.

Los funcionarios citados deberán responder un cuestionario de diez preguntas relacionadas con el plan integral de seguridad, la vigilancia por cuadrantes, el uso de tecnología, la movilidad del pie de fuerza, el trabajo de los investigadores criminales y la ejecución del Fondo Territorial de Seguridad.