Los compromisos y la versión del concejal Castillo ante requerimiento de las autoridades

El concejal Alexis Castillo habló luego de presentarse ante las autoridades en la URI de la Fiscalía, tras ser requerido en el marco del trámite del escrito de acusación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, proceso originado por una denuncia interpuesta por su expareja.

“Le cumplimos a la justicia, que es lo más importante. Luego de haber sido notificado por parte de la Fiscalía General de la Nación para que me presentara de manera inmediata en las instalaciones de la URI, hice presencia. Muy voluntariamente acudí a este despacho”, afirmó.

Castillo aseguró que existía “una orden de captura” que, a su consideración, fue “una medida muy arbitraria, muy apresurada”, pues su presencia era requerida para “hacer un traslado escrito a acusación” que debía tramitar.

“Yo no le debo nada a la justicia”

Castillo sostuvo que, al conocer la situación, se presentó de inmediato. “Al enterarme de la situación, me presento inmediatamente. Yo no le debo nada a la justicia”, expresó. Añadió que el caso, relacionado con hechos ocurridos hace más de un año y medio, “fue superada hace mucho tiempo”, aunque debía surtirse el trámite correspondiente.

También cuestionó versiones difundidas en redes sociales y algunos portales: “En ningún momento a mí se me requirió para privarme de la libertad, ni mucho menos”.

El concejal explicó que, tras cumplir con el requerimiento, regresó a su vivienda y retomó sus labores. “Salí directo a mi casa y hoy estoy cumpliendo completamente cada una de mis actividades del día a día y de mi trabajo”, indicó.

Compromisos y conciliación

Sobre posibles compromisos con su expareja, manifestó que ambas partes habían suscrito un acuerdo voluntario.

“Nosotros de manera voluntaria ya habíamos suscrito un compromiso, un acuerdo que se iba a elevar a estilo de mediación o conciliación”, dijo. Precisó que pactaron “retirarnos las denuncias que nos hicimos mutuamente” y “no agredirnos más ni verbalmente, ni por redes sociales, ni por correo electrónico, ni por medios de comunicación”. Según afirmó, estos compromisos fueron solicitados por el juez y la Fiscalía.

“Yo no represento un peligro para ella ni para la sociedad. Si aquí hubiese habido una falta gravísima, ten la plena seguridad de que a mí la Fiscalía ni un juzgado me permitirían hoy estar gozando de mi libertad”, aseguró.

Por último, agregó que el acuerdo contempla “cero agresión, trabajar por nuestra familia, buscar apoyo psicosocial” y que ambas partes estuvieron presentes “para sacar esto adelante, pensando en el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos”.