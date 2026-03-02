91 crímenes se registraron durante febrero en 2026 en el Atlántico

El Atlántico cerró febrero de 2026 con 91 homicidios, una cifra que encendió las alarmas tras el repunte de la violencia en el inicio del año.

De acuerdo con el balance entregado por el experto en seguridad ciudadana y expersonero de Barranquilla, Arturo García, estos hechos se suman a los 96 casos registrados en enero, consolidando un primer bimestre con niveles de criminalidad preocupantes.

Del total de muertes violentas en febrero, 74 ocurrieron en el área metropolitana de Barranquilla. La capital del Atlántico concentró 42 casos, con mayor afectación en las localidades suroccidente y metropolitana.

En Soledad se reportaron 26 homicidios y en Malambo seis, mientras que en municipios como Galapa y Puerto Colombia no se registraron asesinatos durante el periodo analizado. En el resto del departamento se contabilizaron 17 crímenes, con mayor incidencia en Sabanagrande, Baranoa y Ponedera.

Un factor que incidió en el aumento de las cifras fue el periodo de precarnavales y Carnaval. “Solo el viernes previo al inicio oficial de las festividades se registraron 14 muertes violentas, y los cuatro días centrales de celebración dejaron 24 homicidios. Además, cerca de 30 personas resultaron lesionadas en hechos no fatales, principalmente en acciones asociadas al sicariato, modalidad que predominó durante el mes”, dijo García.

Según Arturo García, una de las posibles causas del recrudecimiento de la violencia estaría relacionada con la finalización, el pasado 20 de enero, del cese de actividades entre estructuras criminales como “los Costeños” y “los Pepes”.

El experto considera necesario analizar el nivel de control que estos líderes mantienen sobre sus bases y si la ruptura de los diálogos incidió directamente en la nueva escalada de homicidios.