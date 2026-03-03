Barranquilla tiene disponibles más de 44.000 vacunas contra el sarampión: ¿Cómo acceder a estas?

Ante el ingreso de casos de sarampión al país, la Alcaldía de Barranquilla dispuso de 44.700 dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR.

Estas vacunas vienen aplicándose de manera gratuita en PASO, CAMINO y en las IPS.

Población que se puede vacunar

Niños y niñas entre 6 y 11 meses : deben recibir dosis cero y completar esquema a los 12 y 18 meses .

: deben recibir dosis cero y . Niños y niñas de 1 a 10 años : deben contar con dos dosis de triple viral.

: deben contar con dos dosis de triple viral. Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Las IPS, de acuerdo con la Alcaldía, deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, reiteró el llamado a padres, cuidadores, viajeros y talento humano en salud a mantener al día sus vacunas, revisar y completar sus esquemas de vacunación y estar atentos y consultar ante síntomas compatibles con sarampión.

De igual manera, el Distrito activó las rutas de atención en las IPS, para identificar de manera temprana casos sospechosos, personas con síntomas compatibles (fiebre y rash o erupción en piel), brindar atención oportuna y evitar la transmisión.