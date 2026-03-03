Más de dos meses sin rastro de Carlos Peralta: familia denuncia amenazas y falta de avances

Han pasado casi tres meses desde la desaparición de Carlos Mario Peralta Velásquez, de 28 años, ocurrida el pasado 12 de diciembre del 2025, tras salir de su vivienda en la vereda Todo Fierro, en el municipio de Juan de Acosta, Atlántico.

Según su hermana, María Peralta, el joven “salió con la intención de ver el partido entre Junior y Deportes Tolima, pero nunca regresó a casa”.

Desde entonces, la incertidumbre y la angustia se han apoderado de su familia.

De acuerdo con el testimonio entregado por la pariente a Caracol Radio, “inicialmente se pensó que Carlos Mario se encontraba con un amigo; sin embargo, horas después se conoció que realmente se iba a reunir con una mujer en el sector de La Sierrita, en Barranquilla”.

Dos días después de su desaparición, su motocicleta fue hallada con las llaves puestas frente a un local de comidas rápidas en ese mismo barrio, lo que aumentó las sospechas.

¿Qué dicen las autoridades?

La familia asegura que, pese a las constantes visitas a la Fiscalía, no han recibido información concreta sobre avances en el caso.

“Siempre nos dicen que tengamos paciencia, que están recopilando pruebas, pero no hay capturas ni indicios claros de lo que ocurrió”, expresó su hermana.

Además, denunciaron que han recibido mensajes amenazantes a través de redes sociales, en los que incluso mencionan el nombre de Carlos Mario, aunque nunca les han exigido dinero ni hecho solicitudes de rescate.

Otro elemento que mantiene en alerta a la familia es que la mujer con quien supuestamente se iba a encontrar, residía en el barrio La Sierrita al momento de los hechos.

Según María Peralta, han intentado comunicarse con ella sin obtener respuesta directa. La familia desconoce qué información habría entregado ante las autoridades y afirma que no han sido informados sobre posibles declaraciones dentro del proceso.

Ante la falta de resultados, los familiares anunciaron un plantón pacífico frente a la sede de la Fiscalía en Barranquilla, con el fin de exigir celeridad en la investigación y respuestas claras sobre el paradero del joven, padre de un niño de siete años.

“Si no nos lo pueden devolver con vida, que al menos nos digan qué pasó. Lo único que pedimos es justicia y verdad”, concluyó su hermana, visiblemente afectada por una espera que, aseguran, se ha convertido en una pesadilla diaria.

La desaparición de Carlos Mario se suma a la cadena de casos que tienen como punto en común el barrio La Sierrita, donde vivían las dos menores halladas sin vida y enterradas en Malambo.