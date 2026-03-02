Amanda Miguel regresa a Colombia con su esperado “Él Me Mintió World Tour”

La reconocida cantautora argentina Amanda Miguel regresará a Colombia con su gira internacional “Él Me Mintió World Tour”, una puesta en escena que celebra 46 años de trayectoria y que tendrá únicamente dos presentaciones en el país: el 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo de Pereira.

El anuncio ha despertado gran expectativa entre los amantes de la música romántica y del despecho, quienes podrán disfrutar de una de las voces más emblemáticas del continente.

Con 18 álbumes publicados y una carrera que supera las cuatro décadas, Amanda Miguel ha construido un repertorio que se mantiene vigente entre diferentes generaciones. Para esta gira, la artista ha preparado un recorrido por los éxitos más representativos de su trayectoria, con una selección de canciones que han marcado la historia de la música en español.

Entre ellas, destacan himnos como “Él me mintió”, “Castillos”, “Mi buen corazón” y “Hagamos un trato”, piezas que han acompañado vivencias de millones de seguidores y que se han convertido en clásicos de la balada romántica.

El espectáculo está diseñado para ofrecer una experiencia cargada de nostalgia, emoción y conexión directa con el público. La cantante asegura que este tour es un tributo a la fidelidad de sus fans y a su propio recorrido artístico. “La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos. Estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 46 años de Amanda Miguel”, expresó la artista al referirse al concepto detrás de esta nueva etapa de presentaciones.

La intérprete, consolidada como una de las máximas exponentes de la música romántica en español, mantiene su lugar privilegiado en la industria gracias a su potente voz, su disciplina artística y su conexión emocional con el público.

El regreso de Amanda Miguel a Colombia representa una oportunidad única para revivir la fuerza interpretativa que la ha convertido en referente durante casi medio siglo.

Las funciones en Armenia y Pereira serán las únicas fechas de la gira en Colombia, lo que anticipa una alta demanda de entradas por parte del público que desea reencontrarse con el legado de una artista que ha dejado una huella imborrable en la música latina.