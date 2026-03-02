Se cancela la visita pública al salsero Willie Colón por “preocupaciones de seguridad”
Además, por “la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo”.
Este lunes se conoció que la visita pública del salsero Willie Colón, programada para el domingo 8 de marzo, ha sido cancelada.
“Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de la visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, firma la Familia Colón.
Aclararon que “los servicios funerarios continuarán según lo planeado: lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. Catedral de San Patricio 631 5th Avenue, Nueva York, NY. 10022″.
“Habrá una transmisión en vivo disponible; los detalles se compartirán pronto”, agregó.
“Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie Colón junto a ustedes el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, finaliza el comunicado.