Se cancela la visita pública al salsero Willie Colón por “preocupaciones de seguridad”

Este lunes se conoció que la visita pública del salsero Willie Colón, programada para el domingo 8 de marzo, ha sido cancelada.

“Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de la visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, firma la Familia Colón.

Aclararon que “los servicios funerarios continuarán según lo planeado: lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. Catedral de San Patricio 631 5th Avenue, Nueva York, NY. 10022″.

“Habrá una transmisión en vivo disponible; los detalles se compartirán pronto”, agregó.

“Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie Colón junto a ustedes el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, finaliza el comunicado.