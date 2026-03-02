El salsero Bobby Cruz se despide de los escenarios luego de concierto sinfónico en Puerto Rico

El salsero y ministro religioso puertorriqueño, Bobby Cruz, se despidió de los escenarios el pasado viernes luego de su concierto “Sonido Bestial Sinfónico” junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

“Este es el último. Yo siempre digo eso. Yo decía que me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo me saca del retiro”, dijo durante su presentación en el concierto en Coca-Cola Music Hall en San Juan.

“Esta vez no hay más tiempo. Este es el final. Digo, si sobrevivo. La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie”, agregó.

El concierto rindió homenaje a la trayectoria musical de los “Reyes de la Salsa”, en especial al impacto de una de sus composiciones más memorables, “Sonido Bestial”, canción reconocida mundialmente por su fusión de salsa y música clásica.

En este espectáculo fusionaron grandes éxitos como “Agúzate”, “El diferente”, “La Zafra”, “Amparo arrebato”, “Mi bandera”, entre muchos otros, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El jueves, previo a su reencuentro con el público boricua, Richie Ray recibió un reconocimiento de los estudiantes de la “Dance Band” de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en Hato Rey, quienes interpretaron algunos de sus éxitos.