Shakira rompe récord de asistencia en el Zócalo de México al presentarse ante 400.000 personas

La cantautora, bailarina y productora colombiana Shakira se presentó este domingo 1 de marzo en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, donde congregó a 400.000 fanáticos, rompiendo un récord de asistencia, según un comunicado oficial del promotor.

Lea también: Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, se encuentra atrapado en Medellín por un problema con su pasaporte

Esta marca la tenía la agrupación de música argentina Los Fabulosos Cadillacs, que reunió a 300.000 personas en junio de 2023.

En términos económicos, el comunicado afirma que este concierto generó “un estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX)”.

Esta fue la decimocuarta presentación de la estrella del pop en la Ciudad de México, con 13 presentaciones previas en el Estadio GNP Seguros de la capital y esta última en la Plaza de la Constitución, cerrando el paso por este país de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Además, la colombiana presentó oficialmente su nueva colaboración junto a Beéle en “Algo Tú”, que será estrenada este próximo miércoles 4 de marzo y de la que ambos artistas presentaron un adelanto el pasado viernes 27 de febrero.

Le puede interesar: Se oficializa la compra de Warner por parte de Paramount por un valor de 110.000 millones de dólares

Shakira continuará su gira a finales de este mes en Jordania, para luego presentarse en abril en Catar, Emiratos Árabes Unidos, y en las pirámides de Egipto el 7 de abril.