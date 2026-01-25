Frisby se pronuncia por colaborador que denunció ser víctima de humillaciones en sede de Ibagué

Ibagué

La compañía Frisby S.A. BIC se pronunció luego que se volviera viral en redes sociales el video en el que un trabajador denuncia a los gritos las presuntas humillaciones a las que sería sometido en el restaurante ubicado en la plazoleta de comidas del Centro Comercial la Estación de Ibagué. Situación que ocurrió en la noche del jueves 22 de enero.

“Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, se le escucha decir al joven en el video que ha generado polémica en el departamento del Tolima.

“Ante la circulación de un video en redes sociales en el que se observa a un colaborador manifestando su inconformidad en un punto de venta de Ibagué, consideramos importante pronunciarnos con claridad y responsabilidad”, se lee en el primer párrafo del comunicado.

Además, la empresa resaltó que Frisby S.A. BIC cumple estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y los protocolos internos orientados a la protección al respeto y a la dignidad de las personas.

“Una vez conocida la situación nuestro equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador involucrado como al equipo del punto de venta”, aseguró Frisby.

Finalmente, resaltaron que como organización cuentan con los canales formales de escucha activa para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de los colaboradores o proveedores.

Dato: el ministerio del trabajo realizó una inspección en la sede del restaurante Frisby ubicado en el Centro Comercial la Estación de Ibagué, luego de las entrevistas realizadas con los colaboradores se tomarán las medidas que se consideren en este caso.