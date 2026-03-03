Documentos para votar en 2026: ¿La contraseña es válida? Requisitos elecciones este 8 de marzo

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

El próximo domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Colombia de en las que se elegirán a los miembros de Cámara y Senado para el periodo 2026-2030.

Para esto, se espera que millones de colombianos lleguen a las urnas a depositar su voto. Sin embargo, hay quienes aún no conocen qué requisitos deben cumplir en el proceso.

Documentos válidos para votar en Colombia

La Registraduría Nacional informó cuáles son los documentos válidos para la jornada electoral.

“Los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas en el país y en el exterior”, resalta la entidad.

Incorporación de nuevas cédulas al censo electoral

¿La contraseña es válida?

Sí usted ya cumplió la mayoría de edad y aún no le han entregado su cédula de ciudadanía, o si por motivos de hurto o pérdida se está identificando con la contraseña, no podrá votar.

“No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento”, destaca la Registraduría.

Requisitos para las elecciones este 8 de marzo

Presentar cédula de ciudadanía

de ciudadanía Haber inscrito la cédula en el punto de votación.

¿Cómo votar?

Tenga en cuenta que cada tarjeta electoral tendrá un color para facilitar su identificación:

Senado Circunscripción Nacional (tarjeta color azul)

(tarjeta color azul) Senado Circunscripción Indígena (tarjeta color rosado)

(tarjeta color rosado) CITREP (tarjeta color morado): Esta es solo para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

(tarjeta color morado): Esta es solo para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Cámara Circunscripción Territorial Nacional e Internacional (tarjeta color café)

(tarjeta color café) Cámara Circunscripción Especial Comunidades Indígenas (tarjeta color verde)

(tarjeta color verde) Cámara Circunscripción Comunidades Afrodescendientes (tarjeta color gris)

Para Senado debe elegir una entre la circunscripción nacional o la circunscripción especial de comunidades indígenas.

Para Cámara debe elegir una entre la circunscripción territorial, indígena o afrodescendientes.

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

