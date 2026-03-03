Consejos para que los niños aprendan inglés rápido: estos son algunos cursos

El idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo. Actualmente, las lenguas son una necesidad primordial para los estudiantes, ya que no son solo una inversión, sino que también enriquece las relaciones interpersonales y crean habilidades que contribuyen en el desarrollo de un niño o joven.

Es por eso que hay que apostarle al aprendizaje de este idioma desde la infancia, pues según Verónica Sepúlveda, directora académica de Berlitz Colombia, “la etapa crítica del desarrollo infantil, que llega hasta los 5 o 6 años, es un punto clave para los procesos de comprensión y comunicación, incluido el aprendizaje de un segundo idioma”.

Sin embargo, en muchos casos ocurre que el idioma no es tan enfatizado en los colegios a los que asisten los niños y los padres buscan alternativas para que los pequeños empiecen a optar por el bilingüismo.

Para ello, Caracol Radio le deja algunos consejos prácticos que recomienda para fomentar el aprendizaje en casa:

Mostrar ejemplos reales y cercanos a sus intereses que evidencien la importancia del idioma.

Apoyarse en recursos que les resulten atractivos, como películas, videojuegos, series o libros, para conectar el inglés con su día a día.

Aprender en familia, evitando transmitir frustraciones del adulto y celebrando pequeños avances juntos.

No comparar de forma negativa el aprendizaje escolar con el extraescolar, ya que esto puede afectar la confianza y las expectativas del niño.

Programas diseñados para aprender jugando

Existen programa como Berlitz Kids & Teens que han sido desarrollados con un fuerte enfoque en la motivación.

Así como la experiencia inmersiva en el idioma, donde se modela una correcta pronunciación y fluidez desde la primera sesión, lo que contribuye a un aprendizaje natural, divertido y con resultados reales, adaptado a distintas edades y estilos de aprendizaje. (Hay modalidad virtual o presencial).