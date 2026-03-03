Así le afecta su bolsillo que Colombia tenga déficit fiscal más alto de últimos 30 años, según CARF

Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), afirmó en 6 AM W que le preocupa la crisis fiscal que atraviesa el país, al llegar a un déficit de 3,5% del PIB, el dato más alto de los últimos 30 años. Además, aseguró que para cumplir la meta fiscal este año al país le faltan $ 31 billones de pesos.

“El déficit primario, es decir, el que no tiene en cuenta el pago de intereses, estaría descuadrado en alrededor de $ 30 billones de pesos”, señaló.

No obstante, el funcionario descartó que pese a ese escenario estemos cerca a una crisis por la deuda. “De hecho el el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, hizo unos manejos en la deuda externa (...) con algunos ejercicios de las operaciones de deuda y la apreciación del peso se mantiene todavía la deuda dentro de un margen digamos relativamente razonable del 59 %”.

No obstante enfatizó en que “si se continúa la senda de un déficit primario permanente, la ruta de la deuda sí sería explosiva, y por eso es el llamado permanente que hacemos a un equilibrio entre ingresos y gastos”.

¿Cómo nos impacta el déficit?

El presidente de esta entidad aseveró que “la estabilidad en las finanzas públicas dan la posibilidad a los colombianos de tener una excelente administración pública, de tener los beneficios sociales para la población que lo requiere, para tener un esfuerzo en productividad, en infraestructura”, afirmó.

(Puede leer: Gobierno cerró 2025 con déficit de 6,4% del PIB y reducción de deuda por $25,7 billones)

A ello agregó que cuando el gobierno se endeuda y tiene que salir a buscar los recursos en las magnitudes tan amplias como las que están sucediendo en estos tiempos, “presiona muchísimo el mercado financiero y por lo tanto las tasas de interés en general tienden a aumentar y por lo tanto todo el sistema de crédito tiene unos mayores costos tanto para el sector público como para el sector privado”.

¿Toca hacer otra reforma tributaria?

Tras conocer esta noticia, el presidente Gustavo Petro afirmó que “el déficit fiscal solo se corrige con una reforma tributaria que paguen los sectores más poderosos y rentísticos de la sociedad”. Al respecto, el economista apuntó que para cuadrar la caja se necesita incrementar sus ingresos o tratar de disminuir sus gastos.

“La responsabilidad del Gobierno actual es tratar de racionalizar, de disminuir los gastos para no dejar unas finanzas públicas tan desequilibradas”, aseveró.

A ello remató diciendo que “el nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste fiscal, que se compone de disminuir costos, gastos, tratar de generar un mayor crecimiento económico porque a medida que haya mayor crecimiento económico pues el sector público podrá captar más ingresos”.