Advierten ofrecimientos para manipular el Sisbén a cambio de votos en Cali

En las últimas horas se encendieron las alertas en Cali tras conocerse reportes de personas que estarían ofreciendo “bajar” la categoría del Sisbén a cambio de apoyo político o votos.

La advertencia surge luego de que ciudadanos informaran sobre supuestos intermediarios que prometen modificar la clasificación socioeconómica, generando preocupación entre los usuarios del sistema.

Frente a estos hechos, se reiteró que la categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos, debido a que este responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.

Clasificación no depende de políticos

José Valencia, coordinador de Puntos de Atención Sisbén, anunció que en los últimos días algunos usuarios han reportado estos ofrecimientos.

El coordinador señaló que la categoría es el resultado de un proceso técnico y no puede ser alterada por gestiones individuales.

Además, explicó que la clasificación es competencia exclusiva del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que determina el resultado con base en la encuesta aplicada en el hogar y el cruce con registros administrativos oficiales.

“Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación. Es el único mecanismo oficial para que su situación socioeconómica sea nuevamente evaluada”, puntualizó.

Ofrecimientos falsos y sin sustento

Asimismo, Vanessa López, subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, reiteró que ningún funcionario público, intermediario o particular tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén.

“Estos ofrecimientos son falsos y no tienen sustento técnico ni legal. El sistema no depende de campañas políticas ni de gestiones individuales”, precisó.

También, se hizo un llamado a no entregar documentos ni información personal a terceros que aseguren poder alterar la clasificación y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular.

Qué hacer si no está de acuerdo

En caso de inconformidad con la categoría asignada, las personas que hayan cumplido seis meses desde la última encuesta pueden solicitar una nueva visita para la actualización de su información.

El proceso será nuevamente evaluado por el DNP bajo criterios técnicos establecidos a nivel nacional.

Las solicitudes pueden realizarse de manera presencial en la sede principal del Sisbén, ubicada en la Avenida Roosevelt #37-29, barrio Eucarístico, o en cualquiera de los 10 puntos de atención habilitados en la ciudad.

También están disponibles los canales oficiales de WhatsApp: 318 043 7893, 315 933 9013 y 318 049 8949.