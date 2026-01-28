Más de 20 mil personas en Neiva reciben salud subsidiada sin estar en el Sisbén IV

Carlos Motta, director del Sisbén en Neiva, invitó a la ciudadanía a verificar y actualizar su registro.

Más de 20.000 personas en Neiva reciben actualmente servicios de salud subsidiada, pero no figuran en la base de datos del Sisbén IV, una situación que podría generar dificultades administrativas a futuro en la focalización de programas sociales, advirtió Carlos Motta, director del Sisbén en el municipio.

Según explicó el funcionario, Neiva cuenta hoy con 263.594 personas identificadas en el Sisbén, de las cuales 121.387 son hombres y 142.203 mujeres. No obstante, aún hay ciudadanos que acceden a servicios sin estar debidamente caracterizados en el sistema.

“Es importante que las personas revisen si cuentan o no con Sisbén. El sistema es la base que utiliza el Estado para identificar y focalizar los beneficios”, señaló Motta. —

El director recalcó que el Sisbén no es exclusivo para personas en pobreza extrema, y que cualquier ciudadano puede solicitar la encuesta, independientemente de su condición socioeconómica.

El Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos:

Grupo A: pobreza extrema

Grupo B: pobreza moderada

Grupo C: población vulnerable

Grupo D: población no vulnerable

Esta clasificación es utilizada por las entidades del Estado para definir qué programas y apoyos puede recibir cada hogar.

Solicitar la encuesta es posible de manera presencial en el Centro Comercial Los Comuneros, tercer piso, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., en jornada continua, presentando fotocopia del documento de identidad. Para menores de edad, se requiere tarjeta de identidad o registro civil.

Además, el Sisbén adelanta brigadas territoriales en barrios y corregimientos, donde se aplica la modalidad de encuesta exprés, que permite realizar el censo en menos de cinco minutos y agilizar el registro en la base de datos.

“Vamos hasta los barrios para facilitar el acceso a las personas que no pueden desplazarse. Es un trabajo articulado con líderes y la comunidad”, explicó Motta. —

No contar con registro en el Sisbén puede limitar el acceso a programas sociales como:

Colombia Mayor, para adultos mayores sin pensión

Renta Ciudadana

Subsidios de vivienda

Otros apoyos definidos por el Gobierno Nacional

Solo en Neiva, 5.920 adultos mayores ingresaron recientemente al programa Colombia Mayor, tras procesos de identificación y actualización del Sisbén.

Finalmente, el director recordó que el trámite es totalmente gratuito y también puede solicitarse de manera virtual, diligenciando el formulario en el portal oficial del Sisbén, desde donde se agenda la visita del encuestador.