¡Ojo! Si no recoge los excrementos de su mascota deberá pagar costosa multa: ¿de cuánto es en 2026?

Advertencia para que dueños de mascotas recojan el excremento de sus animales. Foto: Getty Images. / Simon McGill

En Colombia tener mascota va más allá de buscar una compañía o querer ayudar a otro ser vivo cuando se rescata de condiciones vulnerables, también conlleva una serie de deberes y responsabilidades que usted, al momento de tener un animal, adquiere como dueño.

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A pesar de que históricamente los animales han acompañado al ser humano en su labores o en su día a día, hoy por hoy hay normas que deben cumplirse por dos motivos puntuales: velar por la seguridad de estos mismos y también velar por la seguridad y sana convivencia entre ellos y las personas.

Sin embargo, hay varias acciones que rompen con ese deber ser y que, en ocasiones, son unas de las principales causas de disgustos entre ciudadanos siendo, por ejemplo, la no recogida de los excrementos de las mascotas.

Es por ello que las autoridades optaron por multar esta acción para disminuir que las personas cometieran la infracción. Si usted es de los que omite la recogida del excremento de sus mascotas, conozca la multa a la que se puede enfrentar.

¿De cuánto es la multa por no recoger los excrementos de su mascota?

Pues bien, el Código Nacional de Policía tipifica esta mala conducta en su capítulo tres, en el artículo 124, en donde explica que lo comportamientos que allí se mencionan ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse.

Una de estas acciones es, precisamente, omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes.

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Y es que, justamente, hay personas que directamente no recogen los excrementos de sus mascotas, pero así mismo hay tenedores que, aunque los recogen, los dejan tirados dentro de la bolsa en el espacio público sea en los parques, postes o en la calle.

Ahora, el mismo código explica que, en efecto, esta acción tiene una multa que es de tipo 1 (Multa General tipo 1) y para 2026, teniendo en cuenta el salario mínimo, cuesta alrededor de 200.000 pesos (116.727).

Cabe recordar que en Colombia estas multas generales tipo 1 tienen un valor de dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

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