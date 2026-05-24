¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente? Así es la liquidación por pérdida laboral

Debido a las amplias posibilidades de accidentes de tránsito que existen en las vías de Colombia se creó el SOAT, (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), que tal como lo dice su nombre, es de carácter obligatorio si usted posee vehículo.

Así las cosas, todos los vehículos nacionales y extranjeros que se movilicen por el país deberán adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, una póliza encargada de amparar y cubrir “los daños corporales que se causen a las personas en los accidentes de tránsito”, según menciona la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Sin embargo, en caso de no tenerse o no estar vigente, las autoridades competentes podrían sancionar económicamente al propietario del automotor, así como inmovilizarlos por incumplir la norma establecida en Código Nacional de Tránsito.

Ahora, verdaderamente relevante en este aspecto no es la multa, sino la seguridad que aporta este documento, pues en caso de determinados accidente lo puede cubrir a usted como involucrado.

Así, una de las dudas es cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente, es decir, en qué le ayuda económicamente este seguro en caso de que usted tenga un accidente y lo deje incapacitado de forma permanente.

En Caracol Radio le contamos.

¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente?

Pues bien, según la web de abogados especialistas en tránsito ‘Los Abogados’, en Colombia el SOAT no paga cuando sea una incapacidad temporal, pero sí lo hace cuando un accidente genera una incapacidad permanente.

“Cuando el accidente deja secuelas permanentes, el SOAT sí paga una indemnización”, dice el bufete de abogados.

Entonces, ¿cuánto paga el SOAT? Pues según detallaron en un artículo de su web, el SOAT, por incapacidad permanente, puede pagar en 2026 hasta 180 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes), esto sería hasta $10.505.520, según porcentaje de PCL (Perdida de Capacidad Laboral).

Y es que el SOAT tiene este tipo de indemnización porque la persona al quedar incapacitada permanentemente, no puede trabajar.

Es de esta forma que, dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, el SOAT paga un monto.

¿Cómo es la liquidación por pérdida laboral del SOAT en 2026?

Porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral Valor de la indemnización para el 2026 Mayor que 50% $10.505.520 Mayor que 49% hasta 50% $10.009.426 Mayor que 48% hasta 49% $9.805.152 Mayor que 47% hasta 48% $9.600.878 Mayor que 46% hasta 47% $9.396.604 Mayor que 45% hasta 46% $9.192.330 Mayor que 44% hasta 45% $8.988.056 Mayor que 43% hasta 44% $8.783.782 Mayor que 42% hasta 43% $8.579.508 Mayor que 41% hasta 42% $8.375.234 Mayor que 40% hasta 41% $8.170.960 Mayor que 39% hasta 40% $7.966.686 Mayor que 38% hasta 39% $7.762.412 Mayor que 37% hasta 38% $7.558.138 Mayor que 36% hasta 37% $7.353.864 Mayor que 35% hasta 36% $7.149.590 Mayor que 34% hasta 35% $6.945.316 Mayor que 33% hasta 34% $6.741.042 Mayor que 32% hasta 33% $6.536.768 Mayor que 31% hasta 32% $6.332.494 Mayor que 30% hasta 31% $6.128.220 Mayor que 29% hasta 30% $5.923.946 Mayor que 28% hasta 29% $5.719.672 Mayor que 27% hasta 28% $5.515.398 Mayor que 26% hasta 27% $5.311.124 Mayor que 25% hasta 26% $5.106.850 Mayor que 24% hasta 25% $4.902.576 Mayor que 23% hasta 24% $4.698.302 Mayor que 22% hasta 23% $4.494.028 Mayor que 21% hasta 22% $4.289.754 Mayor que 20% hasta 21% $4.085.480 Mayor que 19% hasta 20% $3.881.206 Mayor que 18% hasta 19% $3.676.932 Mayor que 17% hasta 18% $3.472.658 Mayor que 16% hasta 17% $3.268.384 Mayor que 15% hasta 16% $3.064.110 Mayor que 14% hasta 15% $2.859.836 Mayor que 13% hasta 14% $2.655.562 Mayor que 12% hasta 13% $2.451.288 Mayor que 11% hasta 12% $2.247.014 Mayor que 10% hasta 11% $2.042.740 Mayor que 9% hasta 10% $1.838.466 Mayor que 8% hasta 9% $1.634.192 Mayor que 7% hasta 8% $1.429.918 Mayor que 6% hasta 7% $1.225.644 Mayor que 5% hasta 6% $1.021.370 De 1% hasta 5% $817.096

La incapacidad permanente se valida en el Decreto 780 de 2016. Esta tabla fue elaborada con la información del mismo bufete ya mencionado.

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