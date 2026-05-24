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24 may 2026 Actualizado 01:26

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¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente? Así es la liquidación por pérdida laboral

Le contamos en qué casos de incapacidad el SOAT sí paga una indemnización y cuáles no.

Soat imagen de referencia. Fotos: (Getty Images) / SOAT (Logo)

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Debido a las amplias posibilidades de accidentes de tránsito que existen en las vías de Colombia se creó el SOAT, (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), que tal como lo dice su nombre, es de carácter obligatorio si usted posee vehículo.

Así las cosas, todos los vehículos nacionales y extranjeros que se movilicen por el país deberán adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, una póliza encargada de amparar y cubrir “los daños corporales que se causen a las personas en los accidentes de tránsito”, según menciona la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Sin embargo, en caso de no tenerse o no estar vigente, las autoridades competentes podrían sancionar económicamente al propietario del automotor, así como inmovilizarlos por incumplir la norma establecida en Código Nacional de Tránsito.

Ahora, verdaderamente relevante en este aspecto no es la multa, sino la seguridad que aporta este documento, pues en caso de determinados accidente lo puede cubrir a usted como involucrado.

Así, una de las dudas es cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente, es decir, en qué le ayuda económicamente este seguro en caso de que usted tenga un accidente y lo deje incapacitado de forma permanente.

En Caracol Radio le contamos.

¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente?

Pues bien, según la web de abogados especialistas en tránsito ‘Los Abogados’, en Colombia el SOAT no paga cuando sea una incapacidad temporal, pero sí lo hace cuando un accidente genera una incapacidad permanente.

Cuando el accidente deja secuelas permanentes, el SOAT sí paga una indemnización”, dice el bufete de abogados.

Entonces, ¿cuánto paga el SOAT? Pues según detallaron en un artículo de su web, el SOAT, por incapacidad permanente, puede pagar en 2026 hasta 180 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes), esto sería hasta $10.505.520, según porcentaje de PCL (Perdida de Capacidad Laboral).

Y es que el SOAT tiene este tipo de indemnización porque la persona al quedar incapacitada permanentemente, no puede trabajar.

Es de esta forma que, dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, el SOAT paga un monto.

¿Cómo es la liquidación por pérdida laboral del SOAT en 2026?

Porcentaje de Pérdida de Capacidad LaboralValor de la indemnización para el 2026
Mayor que 50%$10.505.520
Mayor que 49% hasta 50%$10.009.426
Mayor que 48% hasta 49%$9.805.152
Mayor que 47% hasta 48%$9.600.878
Mayor que 46% hasta 47%$9.396.604
Mayor que 45% hasta 46%$9.192.330
Mayor que 44% hasta 45%$8.988.056
Mayor que 43% hasta 44%$8.783.782
Mayor que 42% hasta 43%$8.579.508
Mayor que 41% hasta 42%$8.375.234
Mayor que 40% hasta 41%$8.170.960
Mayor que 39% hasta 40%$7.966.686
Mayor que 38% hasta 39%$7.762.412
Mayor que 37% hasta 38%$7.558.138
Mayor que 36% hasta 37%$7.353.864
Mayor que 35% hasta 36%$7.149.590
Mayor que 34% hasta 35%$6.945.316
Mayor que 33% hasta 34%$6.741.042
Mayor que 32% hasta 33%$6.536.768
Mayor que 31% hasta 32%$6.332.494
Mayor que 30% hasta 31%$6.128.220
Mayor que 29% hasta 30%$5.923.946
Mayor que 28% hasta 29%$5.719.672
Mayor que 27% hasta 28%$5.515.398
Mayor que 26% hasta 27%$5.311.124
Mayor que 25% hasta 26%$5.106.850
Mayor que 24% hasta 25%$4.902.576
Mayor que 23% hasta 24%$4.698.302
Mayor que 22% hasta 23%$4.494.028
Mayor que 21% hasta 22%$4.289.754
Mayor que 20% hasta 21%$4.085.480
Mayor que 19% hasta 20%$3.881.206
Mayor que 18% hasta 19%$3.676.932
Mayor que 17% hasta 18%$3.472.658
Mayor que 16% hasta 17%$3.268.384
Mayor que 15% hasta 16%$3.064.110
Mayor que 14% hasta 15%$2.859.836
Mayor que 13% hasta 14%$2.655.562
Mayor que 12% hasta 13%$2.451.288
Mayor que 11% hasta 12%$2.247.014
Mayor que 10% hasta 11%$2.042.740
Mayor que 9% hasta 10%$1.838.466
Mayor que 8% hasta 9%$1.634.192
Mayor que 7% hasta 8%$1.429.918
Mayor que 6% hasta 7%$1.225.644
Mayor que 5% hasta 6%$1.021.370
De 1% hasta 5%$817.096

La incapacidad permanente se valida en el Decreto 780 de 2016. Esta tabla fue elaborada con la información del mismo bufete ya mencionado.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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