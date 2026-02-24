¿Cómo consultar si soy beneficiario de Colombia mayor en 2026? Explicación según Prosperidad Social

El programa de Protección al Adulto Mayor de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’ tiene como objetivo brindar una mayor protección a los adultos mayores del país que estén desamparados, que no tengan una pensión o que vivan en la pobreza extrema, brindándoles un subsidio económico.

Este programa continúa en este 2026 para todos los adultos mayores colombianos que hayan residido en el territorio en los últimos 10 años y que tengan como mínimo 3 años de la edad que se requiere para pensionarse, que actualmente está en los 54 años de edad para las mujeres y 59 años de edad para los hombres.

También la entidad menciona que, para poder ser beneficiario de este subsidio, la persona no debe contar con una renta o ingresos que le permitan subsistir. También se hace mención de que el SISBÉN IV tomará como beneficiarios a todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Le puede interesar: Así puede consultar si tiene proceso de embargo en 2026: Link Rama Judicial y paso a paso explicado

¿De cuanto es el subsidio del programa ‘Colombia Mayor’ según Prosperidad Social?

Según información oficial, para cada beneficiario menor de 80 años, el programa le dará un ingreso de 80.000 pesos, mientras que para los mayores de 80 años está contemplada una suma de 225.000 pesos.

Pero en Bogotá se cuenta con una excepción: los residentes de la ciudad menores de 80 años reciben 130.000 pesos; esto gracias a un convenio que se tiene con la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cómo y cuando son los pagos del subsidio de ‘Colombia Mayor’?

Según Prosperidad Social, los beneficiarios podrán recibir este subsidio bajo dos modalidades: la primera, en la que el dinero será girado de forma directa al adulto mayor, y la segunda por intermedio de los operadores de pagos establecidos previamente por la entidad.

Para el programa ‘Colombia Mayor’ se tiene estipulado que la transferencia de estos pagos serán de manera mensual contando una antelación de mes a mes para informar sobre los pagos.

Pero los beneficiarios de los algunos municipios recibirán la transferencia cada dos meses, esto por acuerdos logísticos con las entidades territoriales, conozca a través de este documento oficial de cuales se tratan:

Le puede interesar: ¿Cómo inscribirse en el Banco de hojas de vida del ICBF 2026? Así funciona su oferta laboral

¿Cómo inscribirme al subsidio de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

Según la entidad estos son los pasos para poder ser beneficiario de este subsidio:

El adulto mayor se acerca a la alcaldía de su municipio con su cédula de ciudadanía en físico. En la mayoría de los entes territoriales el trámite se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor, en la ciudad de Bogotá se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social, antiguos COL. La persona responsable del trámite en la alcaldía municipal o distrital verifica el cumplimiento de los requisitos revisando su cédula de ciudadanía en físico y diligenciando la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Posteriormente a través del cruce con bases de datos externas se verifica y valida que el ciudadano inscrito no reciba pensión alguna o perciba renta. A través del sistema se procesa la información de los potenciales beneficiarios a quienes se les aplican los criterios de priorización los cuales determinan el orden para asignar cupos una vez se tengan disponibles. Los listados de priorización son indispensables debido a que cada municipio tiene un número de cupos establecidos para el programa; en la medida que estos se liberan, la asignación se realiza siguiendo en estricto orden los turnos asignados en cada ciclo.

También puede leer: Próximo 12 de marzo habrá paro distrital de educadores de 24 horas en Bogotá

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: