Nueva línea de subsidios de Prosperidad Social: ¿cuál es? No tendrá en cuenta el Sisbén

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social es una de las entidades que más otorga subsidios en el país en pro de ayudar a las personas de bajos recursos, adultos de la tercera edad y hasta estudiantes universitarios.

De la mano del Gobierno, el DPS ofrece alivios económicos con distintos requisitos para que una gran parte de la ciudadanía pueda acceder a ellos y beneficiarse con estos montos.

No obstante, hay quienes todavía no conocen con exactitud cuáles son estos subsidios y cuáles son los requisitos y documentos que deben presentar para hacer parte de estos programas.

¿Cuál es el nuevo subsidio de Prosperidad Social?

El pasado 11 de febrero, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y anunció que la entidad ya se encuentra trabajando para habilitar una nueva línea de Renta Ciudadana que se llamaría ‘Emergencia’.

“Hoy Renta Ciudadana tiene más de 700 mil hogares de madres cabezas de hogar que reciben 500 mil pesos y hemos hecho un trabajo con el ministerio de hacienda para mirar la posibilidad de ampliar la línea”, mencionó.

¿A quién beneficiará el nuevo subsidio de prosperidad social?

Rodríguez aclaró que esta nueva línea de Renta Ciudadana permitiría que familias que se vean damnificadas por diferentes situaciones puedan acceder al dinero que ya se está entregando.

Asimismo, recalcó que la crisis climática que hoy afecta a diferentes departamentos del país, especialmente a Córdoba, sería una de las situaciones en las que entraría el nuevo subsidio.

Pese a que no confirmó una fecha oficial para el inicio del subsidio, aseguró que junto con el Ministerio de Hacienda se están haciendo los estudios para activar esta nueva línea.

Listado de subsidios de Prosperidad Social

Colombia Mayor: El Programa de Protección Social al Adulto Mayor busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza.

Requisitos:

Ser colombiano

Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez.

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Familias en Acción: Es el programa de Prosperidad Social que entrega a todas aquellas familias pobres y pobres extremas con niños, niñas y adolescentes un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la adolescencia.

Jóvenes en Acción: un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, bachilleres desde los 14 a los 28 años, que realicen su proceso de formación con oferta de estudios superiores en el SENA o en IES (Instituciones de Educación Superior).

Renta Ciudadana: Renta Ciudadana ofrece un ingreso digno a las familias, acompañado de otras ofertas del Estado para ayudar a la superación de la pobreza.

Las familias beneficiadas con este programa deberán cumplir los compromisos de acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes, se requiere de un alto grado de responsabilidad para que logren los objetivos.

Compensación de IVA: Es un programa creado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) con el fin de “reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas (IVA) en los hogares más pobres del país”, explica la entidad. En ese orden de ideas, actualmente se benefician más de 500.000 hogares ubicados en diferentes partes del territorio nacional.

