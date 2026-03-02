Alcaldía de Cali anuncia entrega de transferencias de los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali ha anunciado que desde el lunes 2 de marzo de 2026 se realizarán los pagos de los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor en la ciudad, que beneficiará a los caleños que están registrados para este subsidio.

Recuérdese que el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, ya había anunciado que desde el 28 de febrero se están haciendo las transferencias monetarias de este beneficio en otros departamentos como Bolívar y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias.

Respecto al Valle del Cauca, las estadísticas confirman que alrededor de 216.823 beneficiarios cumplieron con el proceso de verificación establecido por el programa para cada ciclo recibirán el subsidio. La cifra de inversión aproximada en el departamento es de $102.031 millones de pesos.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país, nuestra campaña Dignidad Mayor sigue dando frutos”, dijo Rodríguez Amaya.

¿Cómo se reclama el subsidio de Colombia Mayor?

Los adultos mayores que pertenecen a la modalidad directa pueden cobrar el subsidio a través del operador de pago definido. Para conocer su punto de pago o solucionar dudas, puede acercarse a la alcaldía local de su municipio y preguntar por el encargado del programa.

La operación de las transferencias monetarias estará a cargo de SuRed y SuperGIROS, y se realizará bajo la modalidad de pico y cédula, con el fin de garantizar una atención ordenada y evitar aglomeraciones.

Así funcionará el Pico y cédula en los puntos SuperGIROS

1 y 2: 2, 7, 12 y 17 de marzo

3 y 4: 3, 8, 13 y 18 de marzo

5 y 6: 4, 9, 14 y 19 de marzo

7 y 8: 5, 10, 15 y 20 de marzo

9 y 0: 6, 11 y 16 de marzo

La Alcaldía de Cali reitera que los beneficiarios deben reclamar su subsidio en las fechas establecidas, ya que no retirar el recurso durante dos ciclos consecutivos puede generar la suspensión del beneficio.

Respecto a estas fechas para reclamar el dinero, Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, señaló:

“Es importante que los beneficiarios se acerquen a cobrar su subsidio de Colombia Mayor en las fechas establecidas. Es fundamental que sigan el esquema de pico y cédula para evitar aglomeraciones. Cali cuenta con una población beneficiaria muy amplia y nuestra prioridad es que nadie pierda su recurso. El equipo del Centro de Atención está listo para orientarlos”.

Tenga en cuenta que el Centro de Atención le puede colaborar para abrirse una cuenta bancaria en plataformas modernas para recibir el pago. Por medio de esta asesoría puede adelantar los procesos de recibimiento del dinero de manera eficiente.

Recuerde que si quiere mayor asesoría frente a este proceso, puede contactarse con los medios de comunicación habilitados por la alcaldía, que son el número de WhatsApp 315 054 8498 o escribir al correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co.

