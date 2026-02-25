“Aspiro a que en este primer semestre sea una noticia que podamos compartir”: Char sobre Fórmula 1

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio

Barranquilla sigue pidiendo pista para que un Gran Premio de la Fórmula 1 se corra en ‘la arenosa’. Así lo aseguró el alcalde Alejandro Char, quien insistió en que “va por buen camino”.

“Estamos detrás de la Fórmula 1 y seguimos con buenas posibilidades de que esa noticia se pueda dar. Esto es bien importante porque no es por 1 año, es por 10 años”, afirmó el mandatario.

Asimismo, Char dio detalles de cómo avanzan las propuestas de la ciudad en cuanto a la creación de una pista de carreras que atraiga a las directivas de la competencia máxima del automovilismo.

“Barranquilla tiene muy buena gente haciendo el lobby, el trazado, que pasará por la Loma, por la Aleta del Tiburón, por el Movistar Arena, porque Barranquilla tendrá su Movistar Arena, y entonces se está haciendo el trazado”, indicó.

Para finalizar el alcalde amplió la información de que si el Gran Premio se llega a dar, este sería anunciado en el 2026.

“Yo aspiro a que en este primer semestre del año esa sea una noticia que podamos compartir”, finalizó.

Más datos del ‘Gran Premio del Caribe’

En diciembre de 2025, el alcalde Alejandro Char confirmó la reactivación de los diálogos tras una nueva visita técnica de delegados de la categoría, quienes evaluaron los avances en la infraestructura de la ciudad.

La propuesta técnica contempla un circuito semiurbano diseñado para resaltar la transformación del Gran Malecón del Río, recorriendo zonas emblemáticas como la ‘Aleta del Tiburón’ y el sector industrial de la Vía 40.

Figuras como Juan Pablo Montoya han respaldado la iniciativa, subrayando que la F1 tiene un interés real en expandirse hacia la región caribeña por su potencial turístico y comercial.