Los polémicos candidatos al Congreso por el Atlántico

El panorama electoral en el Atlántico de cara a las elecciones al Congreso vuelve a estar marcado por nombres que generan controversia, investigaciones y cuestionamientos públicos. Varios aspirantes arrastran antecedentes o vínculos políticos que hoy son objeto de debate.

Uno de los más señalados es Laureano Acuña, quien históricamente militó en el Partido Conservador y ahora salta al Partido de la U como fórmula de José David Name. El nombre de Acuña estuvo en el centro de la polémica tras la difusión de unos audios en los que presuntamente se le escucha hablando sobre la compra de 70 mil votos para asegurar su elección en 2022. El dirigente ha rechazado los señalamientos, pero el episodio sigue siendo recordado en el debate público.

En la contienda al Senado también aparece Camilo Torres Villalba, considerado heredero político del llamado clan Torres de Puerto Colombia. Es hijo del exdirigente Camilo Torres, hermano de Euclides Torres, figuras con amplio recorrido en la política regional. Su aspiración revive las críticas sobre el peso de las casas políticas tradicionales en el Atlántico.

El hoy aspirante al Congreso, avalado por el partido Liberal, enfrenta cuestionamientos por el polémico respaldo de la Casa Calle del departamento de Córdoba, en donde apareció en eventos públicos con el diputado Gabriel Calle Aguas, hermano del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien está privado de la libertad por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Dentro de ese mismo grupo político figura el candidato a la Cámara Jaime Santamaría, fórmula de Pedro Flórez. Su nombre ha sido mencionado en medio de cuestionamientos por los resultados de una consulta interna en varios municipios, donde se denunciaron presuntas irregularidades en la alta votación obtenida.

Otro nombre que reaparece en el escenario es el de Yesid Pulgar, hermano del exsenador condenado Eduardo Pulgar. Yesid fue investigado en 2015 por presunto fraude electoral y hoy es señalado como el heredero de la estructura política que su hermano consolidó en el municipio de Soledad. Aunque no pesa condena en su contra, su apellido vuelve a generar controversia en la arena política.

En el caso de Máximo Noriega, candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, su nombre salió a relucir en el escándalo que rodeó a Nicolás Petro, en medio de investigaciones por presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de 2022. Noriega ha negado cualquier participación en hechos ilícitos y asegura que no existe proceso judicial en su contra.

Finalmente, aunque esta vez la Familia Char no tiene miembros directos aspirando al Congreso, sí aparecen figuras cercanas a su grupo político, como César Lorduy, cuyo nombre estuvo relacionado con denuncias públicas de presunto acoso por parte de congresistas. Lorduy ha rechazado tales acusaciones.