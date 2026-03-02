Concejo de Barranquilla pide garantías de seguridad para elecciones

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

El presidente del Concejo de Barranquilla, Mauricio Villafañez, mostró su preocupación por la situación de seguridad en el distrito y su área metropolitana, y pidió garantías reales para la ciudadanía en medio del proceso electoral y de las conversaciones de paz urbana que el Gobierno nacional adelanta con estructuras criminales.

Villafañez aseguró que el orden público sigue siendo “complejo y delicado” y lanzó un llamado a las autoridades para que se brinden las condiciones necesarias que permitan a los candidatos desarrollar sus campañas sin riesgos.

“Ante las distintas problemáticas que se han presentado y la percepción de abandono por parte del Gobierno nacional hacia Barranquilla, hacemos un llamado de atención para que, en estas elecciones, sin importar el partido o la ideología, todos puedan ejercer libremente su derecho al voto. Los candidatos deben contar con las garantías necesarias para adelantar sus campañas con tranquilidad y seguridad”, afirmó.

El Concejo prepara una sesión en la que el facilitador de las negociaciones, Camilo Pineda, entregará detalles sobre el estado de los diálogos con las bandas criminales.

Convocan jornada de oración

Por su parte, la Arquidiócesis de Barranquilla convocó a una jornada de oración por los comicios de 2026, que se realizará este miércoles 4 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Catedral Metropolitana María Reina.

El espacio será presidido por el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, y el obispo auxiliar, monseñor Edgar Mejía.

La convocatoria se da ante la cercanía de las elecciones para el Congreso de la República, así como para presidente y vicepresidente del país.

Según indicó la Iglesia local, la iniciativa busca ser un signo de unidad, responsabilidad y compromiso cristiano con el bien común en un momento clave para la democracia colombiana.

La invitación a esta jornada la hace el padre William Pino, delegado del arzobispo para los asuntos relacionados con la política y la justicia.

“Queremos tender un puente y por eso hemos pensado en esta actividad. La Conferencia Episcopal, mediante un comunicado, también está invitando a todo el pueblo de Dios a unirse en oración para pedir sabiduría y discernimiento, y así tener el criterio suficiente al momento de ejercer el voto por quienes aspiran a un cargo de elección popular. Esta jornada busca, ante todo, sembrar en el corazón de las personas un profundo sentido de fe y espiritualidad”, expresó el padre Pino.

En el comunicado, la Iglesia reafirmó que la oración es una fuerza transformadora que dispone los corazones al diálogo, fortalece la esperanza y anima a trabajar por la justicia y la reconciliación.