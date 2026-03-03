Turismo biocultural en el país: 11 rutas comunitarias buscan convertir la cultura en motor económico

En un escenario dominado por anuncios de conectividad aérea y expansión de mercados en la Vitrina Turística de ANATO, el Ministerio de las Culturas puso el foco en un frente menos visible del sector: cómo el turismo puede convertirse en herramienta de desarrollo económico para comunidades que viven de la gastronomía tradicional, los oficios patrimoniales y las expresiones culturales locales.

Desde Corferias, la cartera con el departamento de Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento confirmó la consolidación de 11 rutas de turismo biocultural en cinco territorios estratégicos del país, resultado de cerca de dos años de trabajo con organizaciones comunitarias y unidades productivas locales del país.

Las rutas estarán ubicadas en La Guajira, Guaviare, San Andrés, Santa Marta y el Alto Magdalena —en municipios como San Agustín e Isnos— y articularán experiencias que hasta ahora operaban de manera aislada: cocinas tradicionales, música, patrimonio arqueológico, artesanías y saberes ancestrales.

¿Cómo funcionarán las rutas de turismo biocultural en cinco regiones priorizadas?

A diferencia de otros proyectos turísticos, la estrategia no parte de la creación de nuevos productos, sino del fortalecimiento de procesos comunitarios ya existentes en los territorios. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes acompañó a comunidades en ejercicios de gobernanza para identificar necesidades, organizar redes colaborativas y construir una narrativa compartida que permita integrar varias experiencias bajo una misma ruta.

“Con las comunidades hemos trabajado muy de la mano, porque el éxito de estas rutas depende de la gobernanza y del empoderamiento que ellas tengan del proceso”, explicó Alfredo Goenaga, director de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio.

Cada ruta puede reunir cinco o más experiencias culturales vinculadas por valores comunes: técnicas tradicionales, relación con la naturaleza, memoria histórica o prácticas gastronómicas propias del territorio.

Inversión en turismo cultural 2026: $1.500 millones para formación y dotación de 150 familias

La inversión acumulada en los últimos años para este proyecto se acerca a más de los $10.000 millones de pesos. Para 2026, el Ministerio anunció recursos adicionales por $1.500 millones destinados a formación especializada y dotación técnica para las unidades productivas vinculadas.

La meta es fortalecer directamente a 150 unidades productivas —familias que dependen de actividades culturales y turísticas— mediante capacitación en calidad del servicio, comercialización y atención al visitante, así como dotación en infraestructura básica.

“Directamente estamos atendiendo 150 unidades productivas que son familias. Indirectamente se beneficia un número mayor de personas, además de circuitos de transporte y agencias de turismo que tendrán nuevas posibilidades de negocio en los territorios”, señaló Goenaga.

El impacto económico, según la cartera, no se limita a quienes hacen parte formal de las rutas. La articulación con operadores turísticos y agencias de viajes busca ampliar la circulación de visitantes y generar ingresos complementarios en transporte, alojamiento y servicios asociados que esten en pro al beneficio de las economias locales.

Impacto económico del turismo comunitario en La Guajira, Guaviare, San Andrés y Alto Magdalena

El concepto de turismo biocultural que sustenta la estrategia parte de una premisa: cultura y medio ambiente están integrados. En territorios como el Alto Magdalena —donde se encuentra el Parque Arqueológico de San Agustín— o en zonas del Guaviare con alto valor ecológico, las rutas buscan articular patrimonio material e inmaterial con sostenibilidad ambiental.

“Es un ejemplo muy importante de cómo desde la cultura podemos fortalecer procesos económicos en los territorios”, afirmó Goenaga, quien subrayó que la iniciativa también apunta a la salvaguardia de la memoria y las tradiciones locales.

La estrategia se conecta, además, con un sistema nacional de circulación artística y cultural que busca facilitar la comercialización de bienes y servicios culturales en cada zona del país.

Turismo cultural y empleo local en la implementación de las rutas

Uno de los desafíos centrales será garantizar que estas rutas no se queden en ejercicios formativos, sino que logren insertarse de manera efectiva en el mercado turístico. Para ello, el Ministerio trabaja en articulación con el Ministerio de Comercio, agencias de viajes y alcaldías, además de desarrollar piezas audiovisuales y estrategias digitales de promoción.

En esta edición de ANATO, que tuvo como destino internacional invitado al Caribe Mexicano, el Gobierno también planteó la necesidad de aprender de experiencias consolidadas en países como México, donde el turismo cultural y arqueológico es un eje estructural de la economía.

El reto para Colombia será consolidar estas 11 rutas como circuitos económicamente viables, con identidad propia y sostenibilidad a largo plazo, en un contexto donde el crecimiento del turismo exige modelos que equilibren mercado, territorio y patrimonio.

En un sector que aporta cada vez más a la economía nacional, la pregunta de fondo es cómo garantizar que el aumento de visitantes también se traduzca en bienestar para las comunidades que sostienen la riqueza cultural del país.