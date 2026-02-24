Publicidad exterior en Colombia: un mercado de $6,6 billones que evoluciona con data y tecnología

La inversión publicitaria en Colombia crecerá 9 % en 2025 y alcanzará los $6,6 billones, según datos de IPG Mediabrands. A nivel global, la publicidad Out Of Home (OOH) sumó 46,2 mil millones de dólares en 2024, equivalente al 4,8 % del gasto total, de acuerdo con el Global Expenditure Report.

En este contexto, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, su evento especializado en publicidad exterior. Por primera vez, el encuentro se desarrolló fuera de su sede habitual y estuvo dirigido exclusivamente a Grupo Nutresa, con el objetivo de fortalecer la visión estratégica sobre el ecosistema OOH.

El evento tuvo formato de showroom técnico, donde los equipos de mercadeo exploraron soluciones de DOOH (Digital Out Of Home), herramientas de segmentación basadas en data y formatos especiales de alto impacto. La dinámica permitió evidenciar cómo la publicidad exterior avanza hacia modelos más medibles, dinámicos y orientados a resultados.

“Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Queremos que el OOH se entienda como una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano”, afirmó Sheyla Bedoya, directora de OOH de Publicis Groupe.

Durante la jornada se abordaron tendencias globales, métricas de efectividad e innovación en retail, en un espacio de conversación alineado con los desafíos de las marcas de Nutresa. Con esta edición, Publicis Groupe ratifica su apuesta por el crecimiento y la transformación de la publicidad exterior en Colombia bajo su modelo Power of One.