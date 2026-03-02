Remo destituyó a Juan Carlos Osorio, tras la final ida del Campeonato Paraense: sorpresiva decisión

¡Bomba en el fútbol brasileño! Este domingo primero de marzo, el Remo anunció la destitución de Juan Carlos Osorio. La noticia llega de manera sorpresiva, teniendo en cuenta que el equipo disputó este mismo día la final ida del Campeonato Paraense frente al Paysandu.

Caio Mello (6’) y Marcinho (33′) anotaron los tantos del cuadro visitante en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Proenca, mientras que por el cuadro de Osorio descontó João Pedro (77′).

Finalizado este encuentro, el Remo anunció a través de redes sociales la salida del risaraldense: “Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada”.

Así le fue a Osorio en el Remo de Brasil

Juan Carlos Osorio fue anunciado el 18 de diciembre como nuevo director técnico del Remo, pero no alcanzó a durar tres meses al frente del primer equipo. Dirigió un total de 12 encuentros, manteniendo un balance de cuatro victorias, siete empates y solo una derrota.

Como se mencionó anteriormente, logró clasificar a su equipo a la final del Campeonato Paraense, mientras que en el Brasileirao marcha decimosexto con 3 puntos de 12 posibles (tres empates y una caída).

Osorio se va entonces del duodécimo club de su carrera como entrenador y es el segundo equipo en el que dirigió menos partidos, luego del Athltico Paranaense (11).

