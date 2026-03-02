Espectacular gol de José Enamorado en la final ida Gremio vs Inter por el Campeonato Gaúcho: véalo / @Gremio

Noche inolvidable para José Enamorado en el fútbol brasileño. Este domingo primero de marzo, el atacante colombiano comandó la goleada 3-0 de Gremio sobre Internacional en la final ida del Campeonato Gaúcho.

Enamorado se encargó de abrir la cuenta en el clásico de Porto Alegre. Transcurridos 39 minutos de juego, cuando el Inter ya jugaba con uno menos por la expulsión de Alexandro Bernabei, el exjugador del Junior capturó un rebote afuera del área y con el interior del pierna derecha mandó el balón al palo lejano del guardameta rival.

Lo llamativo del caso es que se trata de la primera anotación del atlanticense desde su llegada a Gremio, equipo que lo fichó desde el fútbol colombiano para la temporada 2026.

Vea el gol de José Enamorado en Gremio vs Inter

“Contento, feliz por mi primer gol con esta linda camiseta que me apoyó de la mejor manera. Esto es de toda la hinchada y de todos los que nos vinieron a apoyar. ¡Vamos Gremio!“, dijo el jugador al término del encuentro.

En cuanto al resto de gol, al 45+1′, Francis Amuzu comandó una contra por el centro del campo y dentro del área defnió sutilmente, ante la tardía salida del guardameta. Y el tercero llegó sobre los 67’ por intermedio de Carlos Vinícius, tras un grosero error defensivo del Inter.

Además de Enamorado, el dueño de casa contó con Miguel Monsalve desde el inicio. Ambos disputaron 54 minutos de partido. Del otro lado, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero partieron desde el arranque, pero fueron sustituidos en la segunda parte.

Así pues, fue una soberbia goleada 3-0 de Gremio, que tomó ventaja en esta final regional y definirá todo el próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 4 de la tarde (hora colombiana).

