Juan Carlos Osorio vuelve a Brasil para dirigir un nuevo equipo en su carrera como entrenador

Se acabó la espera en la carrera de Juan Carlos Osorio. En las últimas horas se conoció el nuevo equipo que será la casa del entrenador colombiano para el próximo año. Luego de su paso por el Club Tijuana durante diez meses, en las últimas horas fue confirmado su fichaje por el Club do Remo, en que tendrá un importante reto en el Brasileirao.

El conjunto brasileño confirmó la llegada del risaraldense a través de las redes sociales y asumirá el manejo del grupo a sus 64 años. En este periodo de inactividad, Osorio se estuvo capacitando para seguir reforzando sus planteamientos en las canchas.

O experiente, Juan Carlos Osório de 64 anos é o novo técnico do Clube do Remo! ⚽️🦁



No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018. 🇲🇽



Seu último Clube foi o Tijuana-MEX. No Brasil trabalhou pelo Athletico-PR e São Paulo.



Que seja uma trajetória vitoriosa.… pic.twitter.com/dq2rx199xQ — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) December 18, 2025

Tras asumir como entrenador de este equipo brasileño, Osorio todavía no ha tenido contacto con los jugadores y miembros de la organización, ya que el conjunto de Belém se encuentra de vacaciones.

“El club está trabajando en la logística y la organización del calendario de trabajo; en cuanto se definan todas las fechas, incluida la llegada del nuevo entrenador a la capital de Pará, se informará a la afición y a la prensa”, comentaron representantes del club a los medios de comunicación.

Así las cosas, el técnico colombiano se enfrenta a un gran reto con el Club do Remo, ya que tendrá la misión de mantener el equipo en la máxima categoría del fútbol brasileño, luego de que ascendiera de la segunda división (Serie B), tras 31 años sin poderlo conseguir.

Los equipos de Juan Carlos Osorio

En el amplio bagaje del entrenador mundialista, esta será su décima experiencia en el extranjero. Su carrera inició como asistente técnico en el Manchester City, luego se fue a Chicago Fire, New York Red Bulls, Puebla, São Paulo, la Selección de México (Mundial de Rusia 2018), la Selección de Paraguay, Zamalek de Egipto, Athletico Paranaense y Tijuana. Asimismo, este será su tercera experiencia en el Brasileirao, donde hasta el momento no ha logrado coronarse campeón.

Aunque la hoja de vida este llena de experiencia para el profesor risaraldense, lo cierto es que todos los títulos en su carrera son en Colombia. Juan Carlos Osorio tiene tres campeonatos colombianos con Atlético Nacional, siendo el más reciente en el segundo semestre del 2024 y también se consagró con Once Caldas en el año 2010.