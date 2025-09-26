¿Juan Carlos Osorio quiere volver a dirigir Nacional?: “Me interesa”

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador, luego de la salida del argentino Javier Gandolfi. El club ha sido dirigido de manera interina por Diego Arias, pero espera en los próximos días concretar a su estratega, a pesar de que había varios candidatos en la lista.

En la carpeta del Verdolaga han estado hombres como Pablo Guede, Vicente Sánchez o Sergio Blanco, todos extranjeros. El último que se sumó a la lista fue Alexander Medina, quien se encuentra sin equipo luego de su paso por Vélez, Inter de Porto Alegre y Talleres de Córdoba.

¿A Osorio le interesa volver a Nacional?

En entrevista reciente con El VBar Caracol, Juan Carlos Osorio aclaró diferentes rumores que se han venido manejando sobre su futuro deportivo, como que por ejemplo estaba siendo vinculado con la Selección de Venezuela, tras la salida de Fernando Batista. Del mismo modo, declaró que su intención no es volver al fútbol colombiano en el corto tiempo, mientras mantiene el sueño de llegar a la selección nacional.

Entretanto, manifestó que un club como Atlético Nacional tiene proyectos deportivos que cualquier técnico quisiera dirigir y él no es la excepción. “Yo creo que Atlético Nacional, al igual que otros 2 o 3 clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol y yo no soy la excepción”, expresó.

¿Cómo le fue a Osorio en sus pasos por Nacional?

En su primer ciclo con el conjunto Verdolaga, entre 2012 y 2015, dirigió un total de 239 partidos, de los cuales ganó 127, empató 61 y perdió 51. Ganó 6 títulos, de los cuales 3 fueron de Liga, 2 de Copa y uno de Superliga.

Luego regresó entre julio de 2019 y noviembre de 2020, en una época más difícil para la institución, Estuvo al frente en 53 partidos, saliendo victorioso en 22, cayó en 13 y dejó un saldo de 18 empates. Si bien no logró títulos, fue el último técnico en los últimos 9 años del equipo que superó la barrera del año en el banquillo.



