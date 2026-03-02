Duván Zapata marcó su primer gol en el año con Torino en Italia: véalo acá

Duván Zapata volvió a celebrar con Torino en la jornada 27 de la Serie A, en el compromiso frente a la Lazio. El marcador lo abrió Giovanni Simeone al minuto 21’ de la primera mitad, mientras que en el segundo tiempo el delantero colombiano apareció al 53’ para sentenciar el 2-0 definitivo.

Zapata no anotaba desde el 8 de diciembre de 2025, cuando celebró al minuto 17’ en el duelo correspondiente a la fecha 14 ante el AC Milan. Con este tanto, el atacante suma dos goles en la actual temporada de la liga italiana. En total, ha disputado 23 partidos en lo que va de la campaña, con dos anotaciones y una asistencia.

¿Cómo le ha ido a Duván Zapata en el Torino?

Desde su llegada al Torino FC, el colombiano ha jugado 68 partidos, en los que registra 18 goles y 5 asistencias. Sin embargo, su paso por el club también ha estado marcado por la adversidad. En 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, lesión que se produjo en la fecha 7 de la Serie A frente al Inter de Milán y que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi 10 meses.

Tras un extenso proceso de recuperación y rehabilitación, Zapata regresó a la competencia en agosto de 2025, y ahora busca retomar su mejor versión con la camiseta del Torino.

¿Cuándo vuelve a jugar Duván con el Torino?

El colombiano volverá a tener minutos el viernes 6 de marzo, cuando el Torino visite al Napoli por la jornada 28 de la Serie A. El compromiso está programado para las 2:45 p. m. (hora de Colombia).