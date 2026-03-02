¿Por qué aumentó el secuestro extorsivo en Bogotá?: Alcalde Galán explica las razones detrás

Bogotá D.C

Las cifras sobre el secuestro extorsivo en Bogotá han sido tema de debate ya que se han conocido más casos de paseo millonario en los últimos días.

A propósito del tema, el concejal Julián Sastoque prendió las alertas ya que denunció que el secuestro extorsivo aumentó un 362% entre 2024 y 2025, de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional.

“Este delito se ha disparado como nunca en la ciudad. Aumentó del año 2024 a 2025 en 362% durante la Alcaldía de Galán y, desafortunadamente, no hemos visto ninguna capacidad institucional”, señaló Sastoque.

Esto fue razón suficiente para citar a debate de control político al alcalde Galán y a su gabinete para que respondan por esta situación que vive la ciudad. Aunque el debate aún no se ha agendado, se espera que cuando pasen las elecciones el próximo 8 de marzo, se pueda llevar a cabo.

¿Por qué aumentó tanto este delito en Bogotá?

De acuerdo con el alcalde Galán , este delito creció significativamente porque se cambió la manera en la que era tipificado en la justicia.

Anteriormente, en 2024, los jueces decidían si los casos de paseo millonario eran tratados como hurto calificado o secuestro extorsivo. Según indicó el alcalde, la mayoría de los casos eran tipificados como hurto calificado.

“El año pasado en 2025, la Alcaldía con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana tomamos la decisión de que todo caso de paseo millonario sea tratado por la justicia como secuestro extorsivo . Eso llevó a que en las cifras hubiera un aumento de secuestros, no significa necesariamente un aumento de los hechos”, indicó el mandatario.

Además, explicó que se hizo este cambio porque cuando las personas responsables de paseos millonarios eran procesadas y judicializadas por hurto calificado salían en menos de 2 años de la cárcel.

Mientras que cuando las personas son judicializadas por secuestro extorsivo pueden ser condenadas hasta por 42 años de cárcel.

“Efectivamente es un secuestro porque viola por completo los derechos del ciudadano, por eso no puede ser tratado solo como un hurto”, enfatizó Galán.