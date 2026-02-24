Investigación sobre secuestro de Diana Ospina en Bogotá está bajo reserva

Diana Ospina, mujer que desapareció tras tomar un taxi en Bogotá y reapareció el pasado 23 de febrero.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó detalles tras la reaparición de Diana Ospina, la mujer que desapareció luego de tomar un taxi a las afueras de un establecimiento nocturno.

De acuerdo con el funcionario, tanto la Policía Metropolitana como la Secretaría de Seguridad recibieron la alerta de la desaparición de la mujer en la tarde del pasado domingo 22 de febrero, por lo que inmediatamente activaron un plan para buscarla con la información recibida.

“Con esa información, el Gaula de la Policía Metropolitana puso presión sobre unos sitios de la ciudad donde teníamos información que nos llevaba a pensar dónde estaba. Hacia las 9:00 de la noche, esa presión hizo que quienes la tenían secuestrada la liberaran”, señaló Restrepo.

El secretario confirmó que Ospina llegó por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en la vía Choachí. Desde ahí, ella pidió a las autoridades que la llevaran donde su familia para descansar.

“Estos son unos criminales que aprovechan a una persona que está buscando transporte en horas de la madrugada y a quien le quitan la libertad para sustraerle sus recursos y pertenencias”, añadió el funcionario.

De ahora en adelante, las autoridades trabajarán con Diana Ospina para obtener más información sobre el secuestro y poder identificar a los criminales para capturarlos.

En la investigación tendrán en cuenta los videos de cámaras de seguridad del establecimiento nocturno de donde salió en la madrugada del domingo y en el que se ve que se sube a un vehículo. Además, se analizarán los videos de los alrededores de su casa en Engativá, en los que se evidencia que desde otro vehículo la interceptan.

La investigación, confirmó Restrepo, se mantendrá bajo reserva de las autoridades competentes para tener éxito.

