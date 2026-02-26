Nuevo caso de ‘paseo millonario’ en Bogotá: mujer denuncia robo en servicio de plataforma

Valerie Gutiérrez fue víctima del paseo millonario el mismo día del caso de Diana Ospina. La mujer denunció haber sido drogada y robada luego de haber tomado un servicio de Uber en la Zona Rosa de Bogotá a las 3:30 de la mañana.

“Yo estaba compartiendo en un bar de la 85, me acuerdo que en la salida estábamos un grupo de amigos y todos estábamos pidiendo carro para irnos a la casa. Una amiga me dijo ‘quédate en mi casa’, varios amigos se ofrecieron a llevarnos pero nosotras por pensar que como estábamos juntas estábamos a salvo, no aceptamos”, contó para Dos Puntos de Caracol Radio.

Según contó, el último mensaje que envió, a uno de sus amigos, fue a las 3:38 de la mañana. “La siguiente evidencia donde podemos decir que estábamos bien fue cuando nos botaron en la 127 con séptima, nos despiertan y nos gritan que nos bajemos del Uber”. En ese momento ya eran las 5:30 de la mañana.

“Los establecimientos no nos dan las imágenes de las cámaras, nosotras no sabemos en qué carro nos subimos”, dijo.

La joven reveló que el conductor de ese carro les pidió que se bajaran a tomar otro servicio y les indicó que el carro que estaba al frente las llevaría al destino.

“Nos bajamos de ese carro y nos acercamos al otro y él nos grita ‘no las llevo a ninguna parte’ y se van ambos carros”, afirmó.

Tras el paso de las horas, Valerie notó que su celular estaba en movimiento a través de Find My iPhone, se dirigió al punto que marcaba la aplicación. Se trataba de una bodega en la Primera de Mayo en Bogotá.

“Fui a un CAI a pedir ayuda y me dijo ‘lastimosamente no podemos hacer nada sin una orden de Fiscalía”.

Sin embargo, menciona que no hace la denuncia en pro de culpar a la plataforma, sino para alertar a todos los ciudadanos.

“Estoy relatando mi historia para que no le pase a la demás gente”, detalló.