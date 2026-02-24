Citan a debate de control político al alcalde Galán por aumento de secuestro extorsivo en Bogotá

Galán se pronuncia sobre desaparición de Diana Ospina: ¿en qué va la investigación?

En la noche del lunes 23 de febrero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la liberación de Diana Ospina, la mujer que estuvo secuestrada durante más de 40 horas luego de tomar un taxi a las afueras de una discoteca en la localidad de Chapinero.

Este nuevo caso de “paseo millonario” ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en Bogotá.

El cabildante Julián Sastoque, quien ha denunciado reiteradamente la crisis de inseguridad que vive la capital, citó a debate de control político a la Alcaldía de Bogotá a propósito de este último caso de paseo millonario.

“Este delito se ha disparado como nunca en la ciudad. Aumentó del año 2024 a 2025 en 362% durante la Alcaldía de Galán y, desafortunadamente, no hemos visto ninguna capacidad institucional”, señaló Sastoque.

De acuerdo con el concejal, esta cifra es histórica, pues desde 2004 no se registraba una igual de alta. Las cifras de la Policía Nacional registran que, en 2024, ocurrieron 8 casos, mientras que en 2025 el delito aumentó a 35 casos.

“En el 27% de los casos presentados en 2025, las víctimas fueron mujeres”, añadió el concejal.

Ante esto, el cabildante Sastoque anunció que radicará este martes 24 de febrero una citación a debate de control político a la administración de Carlos Fernando Galán ante la inacción frente a este delito.

Sastoque también recordó que la denuncia la hizo desde el 1 de mayo del 2025 y no hubo respuesta.

