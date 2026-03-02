Delincuentes que violentaban cerraduras de viviendas para robarlas en Bogotá fueron capturados. Foto: Policía de Bogotá.

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a tres hombres que habrían ingresado a una vivienda, en el norte de Bogotá , después de violentar su cerradura con el fin de hurtar objetos de valor.

Estos hechos se presentaron en la localidad de Suba, cuando uno de los hombres forzó la cerradura de una vivienda para después ingresar de manera sigilosa junto a su cómplice y tratar de hurtar en alguno de los apartamentos interiores.

Los residentes alertaron a las autoridades sobre este hecho y los uniformados llegaron rápidamente al lugar.

Se logró la inmovilización de un vehículo tipo taxi conducido por otro hombre que, al parecer, los esperaba a las afueras para emprender la huida.

Los capturados tenían entre los 28 y 34 años y presentaban anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento incautaron diferentes clases de herramientas, celulares, munición y el vehículo utilizado para delinquir.