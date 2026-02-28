“Se requieren cambios en el sistema legal”, Galán tras reunión con Fiscalía, MinJusticia y Policía

Durante más de 5 horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y otras autoridades para hablar sobre los retos que enfrenta la capital del país en materia de seguridad.

“Hoy, convocados por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, nos reunimos por más de cinco horas, toda la cúpula de la Fiscalía, el Ministro de Justicia, el Subdirector de la Policía Nacional y el Comandante de la Policía de Bogotá para hablar sobre la situación de seguridad en la ciudad y la judicialización de los delincuentes”, afirmó el mandatario.

Según Galán, fue una reunión positiva, donde se abordaron varias problemáticas y se plantearon soluciones. “Por ejemplo, hacer lo necesario para poder aprovechar las herramientas que nos da la tecnología en la identificación de los delincuentes y su judicialización, además de revisar los obstáculos que existen actualmente para ese fin”, agregó el alcalde.

Galán dice que se necesitan cambios en el sistema legal

El alcalde también indicó que se acordó, junto a la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, trabajar en proyectos de ley que permitan hacer los cambios legales que se han identificado como necesarios para ser más efectivos en la lucha contra el delito.

“Quiero ser claro, como lo fui durante la reunión, en Bogotá somos conscientes de que debemos hacer más para mejorar la seguridad en la ciudad, pero estamos convencidos de que se requieren cambios en el sistema legal”, agregó el mandatario.

De acuerdo con Galán, estos cambios deben permitir que quienes cometen delitos violentos no queden en libertad ni sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos. “Quien cometa un delito violento no puede, por ningún motivo, quedar en libertad”, concluyó el alcalde.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, indicó que el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y las alcaldías de Bogotá y de Barranquilla instalaron un espacio de diálogo en el que “identificaron y alinearon estrategias de seguridad ciudadana, respecto a delitos como homicidio, hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes”.