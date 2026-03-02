El Clan del Golfo estaría cobrando el 10% de la producción a mineros de Segovia

Segovia, Antioquia

La Personería de Segovia denunció que el Clan del Golfo estaría cobrando el 10 % de la producción a todas las unidades mineras del municipio, en el Nordeste antioqueño, afectando tanto a pequeños mineros como a empresas formalizadas y titulares de concesiones.

La exigencia violenta ya no se estaría presentando únicamente como una extorsión tradicional, sino como una imposición para que alrededor de 1.800 unidades mineras acepten al grupo armado ilegal como “socio” de sus actividades extractivas.

“Esto es indignante, o sea, estamos pagando para que nos maten. Y no tenemos una robustez de grupos de inteligencia, no hay una movilización por parte del Estado, yo estoy seguro de que esto no pasa solamente en Segovia, sino en todas las zonas donde hay riqueza”, expresó el personero municipal, Hambler Patiño.

Además de la alerta de seguridad en el municipio, el personero advirtió que la situación pone en riesgo jurídico a los propios mineros. Explicó que, en medio de las ofensivas de la fuerza pública contra la minería ilegal, las autoridades podrían interpretar la situación como un vínculo con un grupo ilegal.

“Ahora van a haber capturas de personas, porque ya no están pagando una extorsión, sino porque ya tienen de socios al Clan del Golfo. Entonces, ya no lo van a mirar como una persona que sufrió una extorsión, sino que ya es un grupo que hace parte de una sociedad y que lógicamente pueden estar incurriendo en en un delito”, indicó Patiño.

Ola de violencia en Segovia

La crisis de seguridad en Segovia no es nueva. La disputa por el control del territorio por parte de los grupos al margen de la ley ha desencadenado varias alertas de orden público.

En medio de combates entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, un dron cargado con explosivos cayó a una vivienda de zona rural, provocando la muerte de una madre y sus dos hijos. Al quedar en medio del fuego cruzado, cerca de 200 personas han salido desplazadas de las veredas La Jagua y El Pescado hacia Arenales para refugiarse.

La Personería hizo un llamado a las autoridades a intensificar la presencia de la fuerza pública en el territorio y combatir desde adentro las economías ilegales que ponen en riesgo a la población civil.