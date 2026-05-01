ACOPI Antioquia elige nueva junta directiva con presencia del sector creativo

Medellín, Antioquia

ACOPI Antioquia anunció la conformación de su nueva junta directiva, integrada por 14 empresarios de distintos sectores, en medio de un escenario determinante para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables del 99,5 % del empleo formal en el departamento y el país.

La nueva dirección del gremio reúne representantes del comercio, la industria, la salud, la cadena de abastecimiento, la gastronomía, los medios de comunicación y la academia, con el objetivo de fortalecer la representación del tejido empresarial regional.

Primera vez con representación del sector creativo

Por primera vez, la junta directiva de ACOPI Antioquia incluye un representante del sector creativo y de medios, con la llegada de José Ignacio Penagos, de Información y Noticias Media S.A.S. (IFM Noticias).

Este ingreso marca un cambio en la composición del gremio, al incorporar industrias relacionadas con la comunicación y la generación de contenidos dentro de la representación empresarial.

Junta Directiva ACOPI Antioquia 2026

Juan Alberto Franco Moreno – Coplaflorez

– Coplaflorez Juan Orlando Toro Escobar – Central Mayorista de Antioquia

– Central Mayorista de Antioquia Hernán Darío Builes González – Metálicas Mebum S.A.S.

– Metálicas Mebum S.A.S. Nicolás Arroyave Moreno – Oxivital S.A.

– Oxivital S.A. Jaime Restrepo – Rotorr

– Rotorr Mauricio Álvarez Berruecos – Grupo Réditos

– Grupo Réditos Alicia Andrade García – Creagroup S.A.S.

– Creagroup S.A.S. Ángela Montoya Camargo – Mazamorras de Urabá

– Mazamorras de Urabá Edison Alexander Palacio Cardona – Plaza Minorista

– Plaza Minorista Ángela Eugenia Suárez Villada – Distribuidora Persal

– Distribuidora Persal William de Jesús Vargas Ramírez – Restaurante Mondongos

– Restaurante Mondongos José Ignacio Penagos H. – Información y Noticias Media S.A.S. (IFM Noticias)

– Información y Noticias Media S.A.S. (IFM Noticias) Evelio Pérez – Central Mayorista

– Central Mayorista César Salazar Salazar – Plastices S.A.S.

Junta combina renovación y experiencia

La conformación mantiene empresarios con trayectoria dentro del gremio y suma nuevos integrantes que buscan fortalecer la representación sectorial en un momento de retos económicos para las mipymes.

Entre los miembros se encuentran Juan Alberto Franco (Coplaflorez), Juan Orlando Toro (Central Mayorista), Mauricio Álvarez (Grupo Réditos), William Vargas (Mondongos) y otros empresarios de sectores productivos clave.

Momento clave para las mipymes

El nombramiento se da en un contexto en el que las mipymes enfrentan desafíos relacionados con costos, acceso a financiamiento y condiciones del entorno económico.

Desde ACOPI Antioquia señalaron que la nueva junta tendrá el reto de defender la actividad gremial y fortalecer el sector, considerado eje del empleo y el desarrollo económico en la región.